Zagreb zabranio sve ustaške simbole, uključujući uzvik "Za dom spremni"

Zagreb mora biti grad u kojem su škole, vrtići, kulturni centri i ulice sigurna mjesta za generacije koje znaju da poštovanje, solidarnost i jednakost

A. O.

11.11.2025

Zagrebačka skupština izglasala je Zaključak kojim se gradonačelnika poziva da poduzme sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da se na javnim površinama i u prostorima kojima upravljaju ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Grada, kao i na svim javnim površinama za koje Grad izdaje dozvolu za organizaciju javnih događaja, ne koriste obilježja, slogani i poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja.

Zaključak posebno zabranjuje fašističke i ustaške simbole, uključujući pozdrav "Za dom spremni".

Predsjednica Kluba gradskih zastupnika Možemo, Iva Ivšić, kazala je da se Zaključak zasniva na antifašističkim temeljima Republike Hrvatske, zapisanima u Ustavu, te na stajalištima Ustavnog suda RH i Europskog suda za ljudska prava. Naglasila je da se odluka ne odnosi na zabranu umjetnosti, glazbe ni slobode izražavanja, već jasno definira granicu postavljenu Ustavom RH, člankom 39., koji zabranjuje i sankcionira svako poticanje na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju i nasilje.

- Ustavni sud je u nekoliko svojih odluka jasno izrazio da je ‘Za dom spremni’ ustaški pozdrav Nezavisne Države Hrvatske te da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. Europski sud za ljudska prava 2019. godine u predmetu Šimunić protiv Hrvatske utvrdio je da njegova javna uporaba nije zaštićena slobodom izražavanja jer potiče mržnju na temelju nacionalne, rasne i vjerske pripadnosti - podsjetila je Ivšić.

Gradski zastupnici stranke Možemo istakli su da je u trenutku kada u Hrvatskoj raste netrpeljivost i nasilje prema drugima i drugačijima, obaveza zaštititi javni prostor.

- Zagreb mora biti grad u kojem su škole, vrtići, kulturni centri i ulice sigurna mjesta za generacije koje znaju da poštovanje, solidarnost i jednakost nisu samo ideali, nego temelj dobrog društva - poručili su zastupnici.

U tekstu Zaključka navodi se da Grad Zagreb, kao javnopravno tijelo, ima obavezu spriječiti da javne površine i prostori kojima upravlja Grad postanu mjesta za širenje sadržaja koji negiraju antifašističke temelje Republike Hrvatske i suvremene Europe. Zaključak posebno ističe da su ustaški pozdrav i simboli višestruko ocijenjeni protuustavnima od strane Ustavnog suda RH, a Europski sud za ljudska prava potvrdio je da njihova javna uporaba nije zaštićena slobodom izražavanja.

"Grad Zagreb mora jasno dati do znanja da su javne površine i prostori kojima upravlja Grad mjesta dijaloga i kulturnog izričaja u skladu s ustavnim vrijednostima, a ne prostori za promoviranje nacionalne, rasne ili vjerske mržnje", stoji u Zaključku.

