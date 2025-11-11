Zagreb zabranio sve ustaške simbole, uključujući uzvik "Za dom spremni"

Zagrebačka skupština izglasala je Zaključak kojim se gradonačelnika poziva da poduzme sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da se na javnim površinama i u prostorima kojima upravljaju ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Grada, kao i na svim javnim površinama za koje Grad izdaje dozvolu za organizaciju javnih događaja, ne koriste obilježja, slogani i poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja.

Zaključak posebno zabranjuje fašističke i ustaške simbole, uključujući pozdrav "Za dom spremni".

Predsjednica Kluba gradskih zastupnika Možemo, Iva Ivšić, kazala je da se Zaključak zasniva na antifašističkim temeljima Republike Hrvatske, zapisanima u Ustavu, te na stajalištima Ustavnog suda RH i Europskog suda za ljudska prava. Naglasila je da se odluka ne odnosi na zabranu umjetnosti, glazbe ni slobode izražavanja, već jasno definira granicu postavljenu Ustavom RH, člankom 39., koji zabranjuje i sankcionira svako poticanje na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju i nasilje.

- Ustavni sud je u nekoliko svojih odluka jasno izrazio da je ‘Za dom spremni’ ustaški pozdrav Nezavisne Države Hrvatske te da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. Europski sud za ljudska prava 2019. godine u predmetu Šimunić protiv Hrvatske utvrdio je da njegova javna uporaba nije zaštićena slobodom izražavanja jer potiče mržnju na temelju nacionalne, rasne i vjerske pripadnosti - podsjetila je Ivšić.

Gradski zastupnici stranke Možemo istakli su da je u trenutku kada u Hrvatskoj raste netrpeljivost i nasilje prema drugima i drugačijima, obaveza zaštititi javni prostor.

- Zagreb mora biti grad u kojem su škole, vrtići, kulturni centri i ulice sigurna mjesta za generacije koje znaju da poštovanje, solidarnost i jednakost nisu samo ideali, nego temelj dobrog društva - poručili su zastupnici.

U tekstu Zaključka navodi se da Grad Zagreb, kao javnopravno tijelo, ima obavezu spriječiti da javne površine i prostori kojima upravlja Grad postanu mjesta za širenje sadržaja koji negiraju antifašističke temelje Republike Hrvatske i suvremene Europe. Zaključak posebno ističe da su ustaški pozdrav i simboli višestruko ocijenjeni protuustavnima od strane Ustavnog suda RH, a Europski sud za ljudska prava potvrdio je da njihova javna uporaba nije zaštićena slobodom izražavanja.

"Grad Zagreb mora jasno dati do znanja da su javne površine i prostori kojima upravlja Grad mjesta dijaloga i kulturnog izričaja u skladu s ustavnim vrijednostima, a ne prostori za promoviranje nacionalne, rasne ili vjerske mržnje", stoji u Zaključku.