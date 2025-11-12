Skupština Crne Gore usvojila odluku o slanju vojnika u misiju pomoći Ukrajini

Skupština Crne Gore usvojila je u srijedu odluku o slanju crnogorskih vojnika u NATO misiju pomoći Ukrajini, javlja Anadolu.

Pripadnici Vojske Crne Gore (VCG) bit će upućeni u sastav NATO aktivnosti pružanja sigurnosne pomoći i obuke za Ukrajinu (NSATU).

Za odluku su glasala 44 zastupnika, pet je bilo protiv, a dva uzdržana.

Ministar odbrane Dragan Krapović je u ponedjeljak, na sjednici Skupštine, objasnio da će NSATU imati komandu za planiranje, organizaciju i koordinaciju pružanja sigurnosne pomoći, sa oko 700 pripadnika iz članica NATO-a i određenih partnerskih država, i bit će locirana u Visbadenu u Njemačkoj.

On je rekao da je optimalno angažovanje do dva pripadnika VCG u toj misiji.

Krapović je ocijenio da će angažovanje pripadnika VCG u NSATU doprinijeti jačanju kredibiliteta i međunarodnog ugleda Crne Gore, unapređenju interoperabilnosti vojske sa savezničkim snagama i jačanju individualnih sposobnosti.

NATO komanda uspostavljena krajem 2024. godine koordiniše nabavku, transfer i popravku vojne opreme koja je ključna za operacije Ukrajine, kao i obuku u savezničkim zemljama.