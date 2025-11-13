Novi detalji o nesreći u Hrvatskoj: Avion u plamenu, nađeno tijelo pilota

Kod Senja se danas poslijepodne srušio turski Air Tractor, a negdje oko 17 sati je nestao s radara.

Oko 18 sati su se spasitelji probili do mjesta pada aviona te zatekli letjelicu u plamenu, piše Jutarnji.hr. Navodno je u avionu bio samo pilot.

Avion je navodno bio u preletu iz Rijeke prema Zrakoplovno tehničkom centru u Zagrebu (ZTC), pa se opet vraćao za Rijeku.