Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

EKIPE NA TERENU

Novi detalji o nesreći u Hrvatskoj: Avion u plamenu, nađeno tijelo pilota

Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske saopćilo je kako u nesreći nije učestvovao avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

Sa mjesta nesreće. JVP Senj

A. O.

13.11.2025

Kod Senja se danas poslijepodne srušio turski Air Tractor, a negdje oko 17 sati je nestao s radara.

Oko 18 sati su se spasitelji probili do mjesta pada aviona te zatekli letjelicu u plamenu, piše Jutarnji.hr. Navodno je u avionu bio samo pilot.

Avion je navodno bio u preletu iz Rijeke prema Zrakoplovno tehničkom centru u Zagrebu (ZTC), pa se opet vraćao za Rijeku.

Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske saopćilo je kako u nesreći nije učestvovao avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

- Zbog velikog medijskog interesa obavještavamo javnost da u slučaju nestanka Air Tractora s radara na području Ličko-senjske županije nije riječ o zrakoplovu ni o posadi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, odnosno Oružanih snaga RH - stoji u objavi na društvenoj mreži X.

Vatra na mjestu nesreće je ugašena, pronađeno je jedno izgorjelo tijelo. Jutarnji saznaje da su dva Air Tractora jučer sletjela na Krk i danas krenula prema Zagrebu te onda krenuli natrag. Za sada nema preciznih informacija zbog čega su došli u Hrvatsku i zbog čega su išli na kružni let Rijeka - Zagreb - Rijeka.

# AVION
# HRVATSKA
# SENJ
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.