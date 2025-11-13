Novi detalji o nesreći u Hrvatskoj: Avion u plamenu, nađeno tijelo pilota

Kod Senja se danas poslijepodne srušio turski Air Tractor, a negdje oko 17 sati je nestao s radara.
Oko 18 sati su se spasitelji probili do mjesta pada aviona te zatekli letjelicu u plamenu, piše Jutarnji.hr. Navodno je u avionu bio samo pilot.
Avion je navodno bio u preletu iz Rijeke prema Zrakoplovno tehničkom centru u Zagrebu (ZTC), pa se opet vraćao za Rijeku.
Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske saopćilo je kako u nesreći nije učestvovao avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
- Zbog velikog medijskog interesa obavještavamo javnost da u slučaju nestanka Air Tractora s radara na području Ličko-senjske županije nije riječ o zrakoplovu ni o posadi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, odnosno Oružanih snaga RH - stoji u objavi na društvenoj mreži X.
Vatra na mjestu nesreće je ugašena, pronađeno je jedno izgorjelo tijelo. Jutarnji saznaje da su dva Air Tractora jučer sletjela na Krk i danas krenula prema Zagrebu te onda krenuli natrag. Za sada nema preciznih informacija zbog čega su došli u Hrvatsku i zbog čega su išli na kružni let Rijeka - Zagreb - Rijeka.