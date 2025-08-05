Pet Mađara uhapšeno u Senju: Maloljetnice prisiljavali na prostituciju i prijetili im

Pet mađarskih državljana završilo je u istražnom zatvoru u Rijeci nakon što ih je policija u Senju prijavila za pokušaj prisiljavanja dviju maloljetnica iz Mađarske na prostituciju, izvještava portal Burin.

Dvoje osumnjičenih tereti se i za krivična djela povezana s drogom. Grupa je navodno krajem jula u Pečuhu vrbovala djevojke stare oko 16 godina i dovela ih u Senj, nudeći im smještaj, ali i crack, najopasniji oblik kokaina. Djevojke su, kako se navodi, pristale na poziv zbog teške imovinske situacije i porodičnih problema.

U pritvoru su: Arnold Žolt Dunai (35), Norbert Jožef Bogdan (35), Tano Vinčenco Jakovič (27), Kira Bogdan Virag (20) i Olivija Vanesa Lendvai (21). Optuženi su za pokušaj trgovine ljudima, dok se Dunai i Jakovič dodatno terete za djela povezana s drogom.

Prijetnje, droge i pokušaji prisile

Prema krivičnoj prijavi ličko-senjske policije, kako prenosi Burin, Dunai je jednoj djevojci zaprijetio: "Uzet ću ti mobitel, nećeš moći razgovarati ni s kim, ostavit ću vas same na planini ako ne budete slušale ono što vam kažem."

Jakovič je drugoj maloljetnici prijetio da će joj na silu ubaciti drogu u usta, dok joj je Bogdan zaprijetio batinama ako ne bude "lijepo pričala". Dunai je u jednom trenutku oduzeo mobitel jednoj od djevojaka.

Prema policijskoj rekonstrukciji, djevojke su dva dana provele u apartmanu u Senju, gdje su ih osumnjičeni nagovarali na prostituciju kako bi "same zaradile" za smještaj i boravak.

Navodno su ih vrijeđali, ponižavali, zastrašivali i prijetili im, a tokom boravka konzumirali su drogu pred njima. Jakovič je, kako se tvrdi, posjedovao dva paketića s ukupno 80 grama kokaina.

Sportski edukator i otac petero djece

Djevojke su na kraju uspjele prijaviti slučaj policiji. Sudija istrage u Rijeci odredio je istražni zatvor osumnjičenima zbog opravdanog straha da bi mogli utjecati na svjedoke ili ponoviti krivično djelo.

Svi su do sada bili neosuđivani. Dunai je po zanimanju sportski edukator i otac petero djece, Bogdan ima jedno dijete, a Lendvai i Virag su, prema podacima, bez zvanja i zanimanja, piše Burin.