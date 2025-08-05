Plenković: "Oluja je spriječila novu tragediju u BiH"

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković danas je u Kninu, tokom centralne svečanosti povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 30. godišnjice Vojno-redarstvene operacije "Oluja", poručio da se svake godine okupljaju kako bi potvrdili "značaj ove vojne akcije i naučili lekcije koje iz nje proizilaze".

- Svake se godine ovdje u Kninu okupljamo s istim osjećajima – ponosom zbog pobjede, zahvalnošću prema braniteljima i pijetetom prema poginulima. Ali danas, na ovu obljetnicu najveće hrvatske pobjede, ne dolazimo samo da bismo se prisjetili. Dolazimo da bismo potvrdili što nam Oluja znači, na što nas obavezuje i čemu nas uči - rekao je premijer.

- Prije tri desetljeća združena snaga hrvatskog naroda oslobodila je okupirane gradove i sela, porazila agresora, vratila život i ponos prognanicima. Nadasve donijela je mir, u kojem skloništa više nisu bila utočišta nego uspomena. Danas ta hrvatska snaga više ne brani domovinu oružjem, nego odgovornošću, znanjem i odlučnošću, te čuva naše temeljne vrijednosti - dodao je.

Podsjetio je da je riječ o najvećoj kopnenoj operaciji u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, kojom je, kako kaže, "slomljen projekt Velike Srbije, promijenjen vojni i geopolitički poredak jugoistočne Evrope, i omogućeno okončanje rata u Bosni i Hercegovini".

- Oluja nije samo oslobodila Hrvatsku – ona je i spriječila novu tragediju u Bosni i Hercegovini - naglasio je Plenković.

Kazao je i kako je Oluja otvorila put povratku hrvatskih prognanika njihovim domovima i mirnoj reintegraciji Hrvatskog podunavlja, povratku Vukovara i uspostavi hrvatske vlasti na cijelom teritoriju.

- Nakon rata Hrvatska je omogućila i povratak hrvatskim Srbima koji su to željeli - rekao je Plenković, ističući da je time država pokazala "političku zrelost, moralnu odgovornost i ljudsku širinu".

"Snaga koja ne prijeti, već štiti"

Premijer je poručio da "Oluja potvrđuje hrvatsku snagu – snagu koja ne porobljuje, nego oslobađa, snagu koja ne prijeti, nego štiti, snagu koja ne razara, nego stvara".

- Ta snaga nije se ugasila u Oluji – ona i danas živi u svakom domovini vjernom hrvatskom vojniku, kao i u svakom hrvatskom čovjeku, ma gdje živio – u Hrvatskoj ili širom svijeta. Očituje se u svakom našem uspjehu, u svakoj pobjedi, u svakoj teškoj odluci kojom gradimo sigurnu, slobodnu i dostojanstvenu državu - poručio je.

Prisjetio se i svih koji su dali živote za slobodu Hrvatske, rekavši kako njihova žrtva "nije broj, nego zavjet zahvalnosti", te je posebno spomenuo 1.744 osobe koje se i dalje vode kao nestale.

- Očekujemo da Beograd konačno pokaže stvarnu spremnost na saradnju – jer bez pune istine o nestalima nema ni iskrenih odnosa, ni evropske budućnosti - kazao je.

"Mir se čuva svaki dan"

Govoreći o budućnosti, Plenković je istakao da "mir nije nešto što se osvaja jednom, već se čuva svakoga dana". U kontekstu globalne nestabilnosti, od Ukrajine do Bliskog istoka, poručio je da "sigurnost zahtijeva budnost, odlučnost i stalna ulaganja".

Komentarišući prošlosedmični vojni mimohod u Zagrebu, rekao je da je on pokazao kako je Hrvatska vojska danas "moćna, opremljena i vrhunski uvježbana regionalna sila".

Najavio je i uvođenje osnovne vojne obuke, "ne zato da bismo ratovali, nego da bismo bili spremni, odgovorni i sigurni u sebe".

- 5. august nije samo obljetnica – to je dan hrvatske savjesti, zavjet domovini da ćemo je uvijek čuvati, zavjet braniteljima da ih nikada nećemo zaboraviti, i zavjet djeci da im ostavljamo domovinu koja zna svoju vrijednost i cijenu kojom je stečena - zaključio je hrvatski premijer.