Hrvatska: Odata počast stradalim uoči godišnjice pada Vukovara

U krugu Nacionalne memorijalne bolnice odata je počast poginulim vukovarskim braniteljima, civilnim žrtvama i djelatnicima bolnice koja je postala simbol odbrane tog hrvatskog grada, u ponedjeljak navečer, uoči obilježavanja 18. novembra, Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, javlja Anadolu.

- U nezamislivim uvjetima tijekom tromjesečne opsade grada u bolnici su se spašavali životi do posljednjeg trenutka. Tragedija koja je uslijedila nakon pada Vukovara zauvijek je obilježila hrvatsku historiju - kazao je ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Podsjetio je da je "najmanje 261 ranjenik i zaposlenik bolnice odveden je na Ovčaru i okrutno pogubljen".

- Zločin je to koji i danas, 34 godine kasnije - boli. Njihova žrtva obvezuju nas da nikada ne zaboravimo što je Vukovar proživio i kakvu je strahotu podnio za slobodu i neovisnost - kazao je.

Hrvatska 18. novembra obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, 34. godišnjicu stradanja Vukovara u posljednjem ratu, kada su nakon gotovo tromjesečne opsade i teških borbi Jugoslovenska narodna armija (JNA) i srpske paravojne snage zauzele grad, sa stotinama mrtvih i ranjenih na obje strane.

Bitka za taj istočnoslavonski grad završila je nakon 87 dana, 18. novembra 1991. okupacijom grada koja je potrajala sve do 15. januara 1998. i mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, kojom su Vukovar i druga mjesta vraćeni u ustavno-pravni poredak Hrvatske.