Strašni snimci: Obrušili se put i potporni zid, teren i dalje nestabilan

Kod kompleksa Centra izvrsnosti u Kragujevcu obrušili su se jutros, dio pristupne saobraćajnice i potporni zidovi, a stabilnost terena i dalje je ozbiljno ugrožena.
Prema informacijama portala Glas Šumadije, nestabilnost tla je postojala i ranije, a dodatno je pogoršana usljed vremenskih nepogoda.
Na njihovoj Instagram stranici objavljen je snimak trenutka urušavanja, koji je izazvao zabrinutost među građanima. Srećom, u ovom incidentu niko nije povrijeđen.
Kako navode na ovom portalu, problemi sa obrušavanjem postaju sve učestaliji, što izaziva dodatnu zabrinutost zbog sigurnosti i pristupa kompleksu.
Kod Centra izvrsnosti, gdje se rano jutros obrušio dio puta, nalazi se policija sa inspektorima, koji obavljaju uviđaj.