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VREMENSKE NEPOGODE

Strašni snimci: Obrušili se put i potporni zid, teren i dalje nestabilan

Prema informacijama portala Glas Šumadije, nestabilnost tla je postojala i ranije, a dodatno je pogoršana usljed vremenskih nepogoda

Obrušili se put i potporni zidovi. GLAS ŠUMADIJE/INSTAGRAM/SCREENSHOT

A. O.

28.11.2025

Kod kompleksa Centra izvrsnosti u Kragujevcu obrušili su se jutros, dio pristupne saobraćajnice i potporni zidovi, a stabilnost terena i dalje je ozbiljno ugrožena.

Prema informacijama portala Glas Šumadije, nestabilnost tla je postojala i ranije, a dodatno je pogoršana usljed vremenskih nepogoda.

Na njihovoj Instagram stranici objavljen je snimak trenutka urušavanja, koji je izazvao zabrinutost među građanima. Srećom, u ovom incidentu niko nije povrijeđen.

Kako navode na ovom portalu, problemi sa obrušavanjem postaju sve učestaliji, što izaziva dodatnu zabrinutost zbog sigurnosti i pristupa kompleksu.

Kod Centra izvrsnosti, gdje se rano jutros obrušio dio puta, nalazi se policija sa inspektorima, koji obavljaju uviđaj.

# KRAGUJEVAC
# NEPOGODE
# OBRUŠAVANJE
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