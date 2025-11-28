Strašni snimci: Obrušili se put i potporni zid, teren i dalje nestabilan

Kod kompleksa Centra izvrsnosti u Kragujevcu obrušili su se jutros, dio pristupne saobraćajnice i potporni zidovi, a stabilnost terena i dalje je ozbiljno ugrožena.

Prema informacijama portala Glas Šumadije, nestabilnost tla je postojala i ranije, a dodatno je pogoršana usljed vremenskih nepogoda.