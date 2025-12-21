Nadija se na protestima u Novom Pazaru ponovo susrela sa Savom: Nastala nova fotografija

Na današnjem protestu „Mi ili oni“, koji su organizovali studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru, nastala je nova upečatljiva fotografija ovog dvoje mladih. Na fotografiji se vidi Nadija s hidžabom kako rukom pokazuje prema Savi, dok on, sa šajkačom na glavi, pokazuje na natpis na svojoj majici – „Pazar je svijet“, iz nove studentske kolekcije. Fotografija je na društvenim mrežama označena kao „Fotografija dana“.

Studentkinja iz Novog Pazara Nadija Delimeđac i student iz Ćuprije Sava Nikolić već su ranije privukli pažnju javnosti zajedničkim fotografijama sa studentskih protesta u Kraljevu i Novom Sadu, koje su mnogi doživjeli kao snažan simbol zajedništva. Ipak, dio javnosti ih je osudio nakon što se pojavila fotografija na kojoj su se, tokom šetnje ka komemorativnom skupu 1. novembra, zagrlili.

Njihovo prvo zajedničko fotografisanje desilo se u aprilu ove godine na protestu u Kraljevu, a ta fotografija je brzo postala viralna. Međutim, fotografija nastala tokom pješačenja ka Novom Sadu 1. novembra, iako je prikazivala emotivan i prijateljski trenutak, izazvala je burne i negativne reakcije dijela javnosti.

Nadija, koja je muslimanka i nosi hidžab, nakon što je fotografija postala viralna, bila je izložena ozbiljnim prijetnjama i osudama pojedinih dušebrižnika. Sava je tada javno stao u njenu zaštitu i objasnio okolnosti zagrljaja, koji su neki protumačili kao neprimjeren.

- Zagrljaj sa snimka koji je za kratko vrijeme postao viralan nije ništa više nego pokazatelj empatije jer sam je vidio uplakanu. Nadija je u tom trenutku zaplakala, zagrlio sam je kako bih je utješio, ne znajući da to nisam trebao da uradim. Nakon zagrljaja, objasnila mi je da se ona ne grli zbog vjerskih pravila, zbog čega sam se ja osjetio izuzetno loše i shvatio da sam načinio grešku. Posebno sam vezan za nju zbog zajedničke slike koja je još nastala 16. aprila na protestu u Kraljevu, koja predstavlja simbol ljubavi i pomirenja. I s tim u vezi ja ne dozvoljavam da se njeno ime, kao i ime njene porodice spominje u lošem kontekstu - napisao je tada Sava.