Prve zatvorske kazne za lažne diplome

Pooštravanje kaznene politike u Crnoj Gori kada je u pitanju posjedovanje lažnih ili neistinitih obrazovnih isprava, rezultiralo je prvim zatvorskim kaznama za to krivično djelo.

To je za Portal RTCG saopštila ministrica prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore Anđela Jakšić-Stojanović.

Ona je navela da je u toku 2023. godine podnijeto 28 krivičnih prijava zbog sumnje u falsikat obrazovne isprave, u 2024. godini 38, a u toku 2025. godine do sada je podnijeto ukupno 88 krivičnih prijava.

- Stav Ministarstva je da je, radi efikasne prevencije, neophodna stroga kaznena politika kada su u pitanju izvršioci ovih djela, imajući na umu da se radi o zaštiti javnog interesa. Ohrabruje činjenica da cjelokupna javnost ovih dana svjedoči pooštravanju kaznene politike kada je u pitanju posjedovanje lažnih ili neistinitih obrazovnih isprava, pa tako imamo i prve presude koje podrazumijevaju zatvorske kazne za ovo krivično djelo - kazala je Jakšić-Stojanović.

Podcrtava da se taj resor snažno zalaže za vladavinu pravu koja je jedan od ključnih preduslova prosperitetnog društva.

- Ministarstvo će i ubuduće, u svim slučajevima gdje postoji osnov sumnje da je obrazovna isprava stečena na sumnjiv ili nezakonit način, podnositi krivične prijave nadležnim organima - saopštila je resorna ministrica.

Pružat će, kako kaže, punu podršku tužilaštvu i policiji kako bi se svi koji su prekršili zakone Crne Gore suočili sa pravdom, bez obzira na njihov status ili društvenu poziciju.