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NOSTALGIJA

Objavljene do sada neviđene fotografije iz stare Jugoslavije: Trenuci koji se nikada neće ponoviti

Ono što, između ostalog, primjećujemo jeste da ljudi djeluju opuštenije

Prostori bivše Jugoslavije. Instagram

Dž. M.

26.12.2025

Nedavno objavljene fotografije iz vremena stare Jugoslavije ponovo su zaintrigirale korisnike sa prostora bivše Jugoslavije i probudile nostalgiju. 

Na Instagram profilu “History Photographed”, koji broji skoro 10 miliona pratilaca, pojavio se set do sad neviđenih slika iz kolekcije Sintije Hilsden. Fotografije, koje prikazuju svakodnevni život Jugoslovena tokom 1980-ih, snimljene su neposredno nakon smrti Josipa Broza Tita, a nude jedinstven pogled na to vrijeme.

Fotografije su objavljene uz poruku:

- Ova kolekcija upečatljivih fotografija dokumentuje svakodnevni život širom Jugoslavije, početkom 1980-ih, ubrzo nakon Titove smrti. Prikazuje jedinstvenu mješavinu socijalističkog upravljanja i zapadne otvorenosti u gradovima poput Dubrovnika, Zagreba i Sarajeva, bilježeći sve, od užurbane kulture kafića do slikovite jadranske obale".

Ono što, između ostalog, primjećujemo jeste da ljudi djeluju opuštenije - kupači u Jadranskom moru ili šetači u užurbanim gradskim četvrtima. Posebno je lijepo vidjeti da niko ne zuri u telefon, već svjesno učestvuje u trenutku, upijajući male, ali dragocjene prizore svakodnevnice, prenosi Telegraf.rs.

Ove slike nose posebnu historijsku težinu jer su snimljene u vrijeme kada su se već počeli nazirati ekonomski problemi i rastuće etničke tenzije, što ih čini vrijednim svjedočanstvom o životu u bivšoj Jugoslaviji, prije nego što je došlo do značajnih promjena u regionu. Kroz objektiv Hilsdenove, ovi trenuci svakodnevnice postaju dragocjeni podsjetnici na jedan drugačiji, sada već prošli period.

# FOTOGRAFIJE
# NOSTALGIJA
# JUGOSLAVIJA
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