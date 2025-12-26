Najniže cijene goriva zabilježene u Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji

Najnoviji uporedni podaci o maloprodajnim cijenama goriva u zemljama regiona pokazuju da Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija i dalje spadaju među najpovoljnija tržišta, dok se Srbija nalazi iznad regionalnog prosjeka, naročito kada je riječ o cijeni dizela, javlja Anadolija.

Prema danas osvježenim podacima, najskuplje gorivo u regionu trenutno plaćaju građani Slovenije i Srbije, dok su najniže cijene zabilježene u Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji.

Benzin najskuplji u Sloveniji

Benzin BMB 95 najskuplji je u Sloveniji, gdje litar košta 1,63 eura, dok u Srbiji iznosi 1,51 euro. S druge strane, najniže cijene ovog goriva bilježe Bosna i Hercegovina s prosječnih 1,20 eura po litru te Sjeverna Makedonija s 1,22 eura.

Kada je riječ o dizelu, Srbija ima najvišu cijenu u regionu – 1,65 eura po litru, dok je u Sloveniji cijena 1,45 eura. Najjeftiniji dizel trenutno se prodaje u Sjevernoj Makedoniji po cijeni od 1,11 eura, te u Bosni i Hercegovini, gdje prosječna cijena iznosi 1,17 eura po litru.

Prema danas ažuriranim podacima, u Srbiji litar benzina BMB 95 košta 1,51 euro, dok je cijena eurodizela 1,65 eura.

U Bosni i Hercegovini prosječna cijena dizela iznosi 1,17 eura, benzina BMB 98 – 1,31 euro, benzina BMB 95 – 1,20 eura, autoplina (TNG) 0,64 eura, dok je cijena lož ulja 1,08 eura po litru.

U Crnoj Gori dizel se prodaje po cijeni od 1,31 euro po litru, benzin BMB 95 košta 1,41 euro, BMB 98 – 1,44 eura, dok je lož ulje 1,24 eura po litru.

Cijene goriva u Hrvatskoj variraju u zavisnosti od benzinske pumpe. Dizel se kreće u rasponu od 1,30 do 1,52 eura po litru, dok eurosuper 95 košta od 1,34 do 1,46 eura. Eurosuper 100 prodaje se po cijeni od 1,77 do 1,79 eura, autoplin od 0,83 do 0,86 eura, dok je lož ulje najjeftinije u regionu i iznosi oko 0,81 euro po litru.

Rezultat akciznih politika

U Sjevernoj Makedoniji dizel košta 1,11 eura po litru, benzin eurosuper 95 – 1,22 eura, eurosuper 98 – 1,25 eura, autoplin 0,91 euro, dok je cijena lož ulja 1,08 eura.

U Sloveniji cijena dizela iznosi 1,45 eura po litru, benzina NMB 95 – 1,63 eura, NMB 100 – 1,67 eura, autoplina 0,83 eura, dok lož ulje košta 1,05 eura po litru.

Stručnjaci ističu da su razlike u cijenama goriva rezultat različitih poreskih i akciznih politika, državnih regulatornih mjera, ali i kretanja cijena na svjetskom tržištu nafte. Ove razlike direktno utiču na troškove transporta i životni standard građana širom regiona.

Cijene goriva posljednjih sedmica u posebnom su fokusu javnosti i zbog neizvjesnosti u vezi s poslovanjem Naftne industrije Srbije (NIS), koja je pod američkim sankcijama i ne može u potpunosti funkcionisati dok se ne riješi pitanje ruskog vlasništva u kompaniji. Ovo pitanje ima direktan utjecaj na energetsku stabilnost Srbije, ali i potencijalne indirektne posljedice po šire regionalno tržište.