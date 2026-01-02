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INTERNET ZVIJEZDA

Poznati novogodišnji video: Evo kako sada izgleda dječak koji ga je snimio

Nakon što je postao internet zvijezda, dječak se povukao sa društvenih mreža

Poznati novogodišnji video. Telegraf.rs

Dž. M.

2.1.2026

Već nekoliko godina, tačnije šest punih, oko Nove godine postane viralno poznat video "Nova godina ljudi" kojeg sigurno svi pamtimo. 

Na viralnom videu koji je postao hit, dječak u novogodišnjoj noći govori: "Sretna Nova godina, ljudi! Ako niste znali, imam i ja Instagram. Zapratite me, molim vas." Ovaj video mnogima je donio radost jer je prikazivao dječiju iskrenost u vremenu kada su društvene mreže počele sve više da uzimaju maha.

Nakon što je postao internet zvijezda, dječak se povukao sa društvenih mreža, ali sada, uoči dočeka 2026. godine, ponovo je postao viralni hit. Iako su se mnogi radovali njegovom povratku, mnogi drugi to vide u negativnom svjetlu. 

Naime, snimljen je ponovo na novogodišnjoj zabavi, govoreći iste poznate riječi, a video je izazvao ogroman broj pregleda – čak 1,5 miliona za manje od 24 sata.

# VIDEO
# DJEČAK
# NOVA GODINA
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