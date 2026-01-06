Voz otišao u Bijelo Polje, vagon ostao u Podgorici: Radnik udaljen sa posla

Dio putnika koji su putovali vozom od Bara do Bijelog Polja ostavljen je u Podgorici propustom jednog izvršioca koji je udaljen sa posla i protiv njega su preduzete dalje mjere.

To je saopćeno iz Željezničkog prijevoza Crne Gore.

Iz te kompanije su se izvinili putnicima i saopćili da mogu tražiti povrat novca za kupljene vozne karte, prenose Vijesti.me.

"Vijesti" su jučer ujutro kontaktirali putnici koji tvrde da su putovali vozom za Bijelo Polje, dok jedan od vagona nije ostavljen u Podgorici. Voz je po navodima putnika u stanicu stigao sa tri, a otišao sa dva vagona, pri čemu su putnici ostali u ostavljenom vagonu jer nisu bili obaviješteni. Oni su tvrdili da za propust niko nije preuzeo odgovornost, te da im je rečeno da nemaju pravo na refundaciju voznih karti.

- Dana 05.01.2026. na lokalnom vozu koji je saobraćao iz stanice Bar za Bijelo Polje, sa polaskom iz Bara u 5.13h, došlo je do propusta vozopratnog osoblja i to konkretno jednog izvršioca koji je odmah nakon saznanja o počinjenom propustu udaljen sa posla od strane izvršne direktorice, Dragane Lukšić, i protiv njega su preduzete dalje mjere u skladu sa internim procedurama i važećim željezničkim propisima. Izražavamo iskreno žaljenje zbog neprijatnosti koju su putnici pretrpjeli i ovim putem ih obavještavamo da mogu zatražiti povraćaj novca za kupljene vozne karte - navodi se u saopštenju Željezničkog prijevoza.

Oni su istakli da im sigurnost putnika i kvalitet usluge ostaju apsolutni prioritet, te da će se dodatno pojačati kontrolne i operativne procedure kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih situacija.

- Izvinjavamo se putnicima zbog propusta i zahvaljujemo na razumijevanju - zaključuje se u saopćenju.