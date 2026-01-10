Zbog snijega vanredno u devet opština u Srbiji, okolina Loznice sedmi dan bez struje

Vanredna situacija zbog snijega proglašena je u devet opština u Srbiji - Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Vladimircima i dijelu Prijepolja, saopštio je u subotu Sektor za vanredne situacije.

Problemi u snabdijevanju strujom

Više sela u okolini Loznice sedmi dan nema struju, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Problemi u snabdijevanju strujom su u Mačvanskom, Kolubarskom, Zlatiborskom, Moravičkom i Borskom okrugu.

Prema podacima Sektora za vanredne situacije, u petak su bez struje bila mjesta u 15 opština - dijelovi Valjeva, Osečine, Šapca, Loznice, Malog Zvornika, Ljubovije, Krupnja, Bora, Kladova, Negotina, Užica, Kosjerića, Požege i Čajetine i cijela opština Majdanpek.

Tokom večeri struja je počela da stiže u Majdanpek i mionička sela, javila je Radio-televizija Srbije.

Pored problema sa strujom, građani u dijelovima ugroženih opština imaju poteškoće i sa grijanjem, vodosnabdijevanjem, signalom mobilne telefonije.

Sektor za vanredne situacije je od 4. januara, kada su počele snježne padavine u Srbiji, imao 72 intervencije. Od tada je evakuisano 30 osoba.

Službe na terenu

Vlada Srbije saopštila je danas da će se pojačati angažovanje službi na terenu kako bi se pružila brza i efikasna pomoć građanima.

Premijer Đuro Macut je, kako je saopštila Vlada, naložio direkciji policije i Sektoru za vanredne situacije da nastupe združenim snagama, uz aktivnije uključivanje pripadnika Žandarmerije, kako bi se odgovorilo na sve izazove koje donosi loše vrijeme i osigurala bezbjednost stanovništva.

U pružanje pomoći su se uključile i firme, kako bi se obezbijedili agregati za ugrožena područja.

Javno preduzeće Putevi Srbije upozorilo je učesnike u saobraćaju da budu oprezni zbog magle i smanjene vidljivosti na gotovo svim putnim pravcima u toj zemlji.

- Savjetujemo vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i da prilagode vožnju uslovima na putu jer se danas (10. januara) na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno očekuje od 10 do 15 centimetara novog snijega, a u planinskim predjelima i više - stoji u saopštenju.

Dodaje se da je sva raspoloživa mehanizacija na terenu 24 časa.