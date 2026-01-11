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ZBOG OBILNIH PADAVINA

Vanredna situacija zbog snijega proglašena u još dvije opštine u Srbiji

Kako javlja RTS, na području opštine Lučani oko 2.000 građana nema struju

Vandredna situacija u još dvije opštine u Srbiji. MUP Srbije

FENA

11.1.2026

Vanredna situacija zbog vremenskih nepogoda proglašena je u još dvije opštine u Srbiji, pa je ova mjera trenutno preduzeta ukupno u 11 lokalnih samouprava.

Ledena kiša

Ova mjera proglašena je u Lučanima i Ivanjici zbog obilnih padavina i ledene kiše, rekao je u nedjelju za Radio-televiziju Srbije Aleksandar Radosavljević, zamjenik načelnika Uprave za Vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije.

Kako javlja RTS, na području opštine Lučani oko 2.000 građana nema struju.

Prethodno je vanredna situacija već uvedena u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimircima, Sjenici, Majdanpeku i dijelu Prijepolja.

Iz Štaba za vanredne situacije kažu da je oko 700 domaćinstava na području Sjenice zavejano i bez električne energije, dok su prisutni i problemi u funkcionisanju mobilne mreže, sa povremenim prekidima signala, javlja RTS, a prenosi Radio Slobodna Evropa.

Soaobraćaj otežan 

Zbog teških vremenskih uslova, saobraćaj do više sela je otežan ili potpuno onemogućen, a nadležne službe su na terenu i pokušavaju da normalizuju stanje.

Po nalogu Vlade Srbije, na terenu su i pripadnici Žandarmerije, koji pomažu spasilačkim ekipama.

Vatrogasci-spasioci su u protekla 24 sata intervenisali 98 puta, a evakuisano je 37 osoba.

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da su u nedjelju ujutro neprohodni putni pravci III prioriteta održavanja: Donji Milanovac – Majdanpek preko Omana i Straža – Brezovica.

Prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima su prohodni.

# SRBIJA
# SNIJEG
# VANDREDNO STANJE
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