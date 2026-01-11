Vanredna situacija zbog snijega proglašena u još dvije opštine u Srbiji

Vanredna situacija zbog vremenskih nepogoda proglašena je u još dvije opštine u Srbiji, pa je ova mjera trenutno preduzeta ukupno u 11 lokalnih samouprava.

Ledena kiša

Ova mjera proglašena je u Lučanima i Ivanjici zbog obilnih padavina i ledene kiše, rekao je u nedjelju za Radio-televiziju Srbije Aleksandar Radosavljević, zamjenik načelnika Uprave za Vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije.

Kako javlja RTS, na području opštine Lučani oko 2.000 građana nema struju.

Prethodno je vanredna situacija već uvedena u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimircima, Sjenici, Majdanpeku i dijelu Prijepolja.

Iz Štaba za vanredne situacije kažu da je oko 700 domaćinstava na području Sjenice zavejano i bez električne energije, dok su prisutni i problemi u funkcionisanju mobilne mreže, sa povremenim prekidima signala, javlja RTS, a prenosi Radio Slobodna Evropa.

Soaobraćaj otežan

Zbog teških vremenskih uslova, saobraćaj do više sela je otežan ili potpuno onemogućen, a nadležne službe su na terenu i pokušavaju da normalizuju stanje.

Po nalogu Vlade Srbije, na terenu su i pripadnici Žandarmerije, koji pomažu spasilačkim ekipama.