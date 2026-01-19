Načelnik u bh. susjedstvu vladao 31 godinu u osam mandata

U općini Gornji Petrovci u Sloveniji održani su dopunski izbori za načelnika nakon što je dugogodišnji načelnik Franc Šlihthuber bio prisiljen dati ostavku zbog pravomoćne presude.

Milan Horvat je dobio najviše glasova, te drugog kruga neće biti.

Tačno 1.710 birača s pravom glasa biralo je između tri kandidata na 14 biračkih mjesta: Mirjane Časar, Milana Horvata i Ernesta Kerčmara.

Milan Horvat, odvjetnik i penzionisani policajac koji se kandidirao uz podršku grupe birača, u prvom krugu je osvojio 50,84% glasova i time postao novi načelnik.

Mirjana Časar, diplomirana ekonomistica i bankarska službenica iz Adrijanaca, koju je kandidovala stranka NSi, dobila je 25,5% glasova, dok je sadašnji zamjenik načelnika Ervin Kerčmar, penzioner i kandidat Pokreta za slobodu, osvojio 23,46%.

Izlaznost birača bila je 62,9%.

Ovi lokalni izbori možda ne bi bili posebno zanimljivi da ne kriju nekoliko važnih detalja.

Naime, u Gornjim Petrovcima dopunski izbori su održani jer je bivši načelnik Franc Šlihthuber u decembru 2024. osuđen na 14 mjeseci zatvora zbog davanja prednosti vjerovnicima. U oktobru je Općinsko vijeće donijelo odluku o prestanku njegovog mandata.

Novoizabrani Horvat je tek drugi načelnik općine Gornji Petrovci. Šlihthuber je vodio općinu gotovo osam mandata, odnosno 31 godinu, od osnivanja samostalne općine.

Upoznat će se sa stanjem u općini

Nakon objave rezultata, Horvat je rekao da ga je pobjeda u prvom krugu iznenadila.

– Ugodno sam iznenađen, nisam očekivao takav ishod. Računao sam na drugi krug, ali sam zadovoljan što su birači prepoznali potrebu za promjenama u općini – rekao je.

Nakon preuzimanja dužnosti, prvo će se upoznati sa stanjem u općini. Prvi cilj mu je sanacija općine.

– Volio bih da se uhvatimo u koštac s onim što nas najviše muči i pokušamo sanirati općinu. Barem da napravimo potrebne pripreme za sanaciju. Ako to ne učinimo, ova općina ne može opstati – uvjeren je.