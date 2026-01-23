Zašto je Kolinda Grabar-Kitarović otišla na Antartik?

Snimak bivše hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović kako skače u ledeno more Antarktike u trenu je postala viralni hit na društvenim mrežama. Njezin "polarni skok" postao je glavna tema razgovora, a mnogi su posumnjali da se radi o videu stvorenom pomoću umjetne inteligencije.

No, bivša predsjednica nije jedina poznata osoba koja ovih dana istražuje najhladniji kontinent. Naime, Antarktika je postala neočekivano popularna destinacija među svjetskim zvijezdama. Istovremeno dok Grabar-Kitarović boravi ondje, isti dio svijeta za svoj obiteljski odmor odabrali su i holivudski par Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones, kao i glumica Nicole Kidman. Luksuz koji si rijetki mogu priuštiti Putovanje na Antarktiku prava je avantura života, no cijena takvog aranžmana je vrtoglava. Prema informacijama, osnovni paket iznosi oko 17.000 eura, što uključuje jedinstvena iskustva poput šetnje uz pingvine i vožnje motornim sanjkama. Ipak, luksuzna ekspedicijska krstarenja mogu premašiti 30.000 dolara. Nicole Kidman ispunila životni san Australska glumica Nicole Kidman posjetom Antarktici ostvarila je svoj dugogodišnji san - posjetila je svih sedam kontinenata. Na ovo putovanje, koje je nazvala avanturom života, povela je svoje kćeri Sunday Rose i Faith Margaret.



Na fotografijama koje je objavila u srijedu, 21. januara 58-godišnja glumica podijelila je djelić atmosfere, pozirajući s kćerima ispred ledenjaka i uživajući u trenucima opuštanja na luksuznom kruzeru Silversea. Porodična avantura Douglasa i Zete-Jones Poznati glumački par Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones također su odabrali Antarktiku za obiteljsko putovanje sa sinom Dylanom (25) i kćeri Carys (22). Nakon što su proteklih godina istraživali Italiju, Indiju i Wales, ovoga puta otišli su na skuplju destinaciju. Vijest o njihovoj avanturi proširila se društvenim mrežama, gdje su djeca objavila fotografije pingvina i ledenih krajolika, a Michael Douglas podijelio je i zajedničku obiteljsku fotografiju.

Zašto zvijezde hrle na Antarktiku? Od ove godine Antarktika više nije isključiva destinacija znanstvenika i zagriženih avanturista. Postala je najpopularnija karta u luksuznim putovanjima. Razlozi zbog kojih slavni biraju ovu izoliranu destinaciju su različiti. Nekima je, poput Nicole Kidman, cilj zaokružiti put oko svijeta, dok druge privlači jedinstvena priroda, životinjski svijet i veličanstveni ledenjaci. Mnogi od njih putuju luksuznim kruzerima ili privatnim jahtama, a neki koriste svoj utjecaj kako bi podržali kampanje za očuvanje Antarktike. Ovo nije prvi put da je ledeni kontinent u fokusu javnosti. Metallica je 2013. godine ondje održala koncert, postavši prvi bend koji je svirao na svih sedam kontinenata.

Antarktika je bila hit i 2023. godine, kada su je posjetili Lewis Hamilton, Shaun White, Nina Dobrev i Jared Leto. Oni su plovili na superjahti Octopus, dugoj 126 metara, koja je nekoć pripadala suosnivaču Microsofta Paulu Allenu. Sedmični najam ove jahte, koja ima osam paluba, dva heliodroma, kino i podvodnu promatračnicu, stoji nevjerojatnih dva miliona eura, što pokazuje da je Antarktika doista postala igralište za najbogatije.