Božinović o slučaju deportacije Sandra Silajdžića iz SAD-a: "Postoje službe koje mogu pomoći"

Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović izjavio je u ponedjeljak da "postoje službe koje mogu pomoći", komentirajući slučaj hrvatskog državljanina Sandra Silajdžića, koji je deportiran iz Sjedinjenih Američkih Država i koji se požalio da mu Ministarstvo unutrašnjih poslova nije pružilo pomoć u regulisanju njegovog statusa.

- Hrvatski građani imaju sva prava hrvatskih građana. Postoje službe koje mogu pomoći, prije svega ministarstvo koje se bavi socijalnim pitanjima. Dakle, nije baš da se država ne snalazi po takvim pitanjima - rekao je Božinović nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Božinović je dodao da je tokom prošle godine iz Hrvatske deportirano oko 7300 osoba, te da su deportacije "nešto što se događa svakodnevno".

Na pitanje zašto policija izdaje dozvole za proteste ispred stanova političara, Božinović je naglasio da policija "ne daje dozvole za javni protest".

- Javni protest se najavljuje i temeljno je te ustavno i demokratsko pravo. Ono što policija radi je da vodi računa da se ti javni prosvjedi odvijaju u skladu s javnim redom i sigurnošću, da nema nasilja i da sve prođe u redu - objasnio je.

Govoreći o sukobu hrvatskih i srbijanskih navijača u Tuzli, Božinović je istakao da o tome detaljnije može govoriti nadležna bosanskohercegovačka policija, prenosi Huna.

- Postoji komunikacija između nadležnih tijela, kao što ona uvijek postoji kada su počinitelji uhićeni s one strane granice - dodao je Božinović.