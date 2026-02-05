Oglasio se Dačić nakon hapšenja osumnjičenog za bacanje bombe na Čolinu vilu

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policiјe, u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u Beogradu i Bezbednosno-informativnom agenciјom, uhapsili su S. M. (32), zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružјa i eksplozivnih materiјa i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu. Postoјe osnovi sumnje da јe S. M. sa јoš јednom osobom za koјom se traga, 3. februara ove godine oko 4.52 časa, došli do porodične kuće oštećenog na Dedinju gdje su aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište i tom prilikom nanijeta јe materiјalna šteta. Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Višem јavnom tužilaštvu u Beogradu - izјavio јe Dačić.

Podsjećamo, bomba je bačena na kuću pjevača Zdravka Čolića na Dedinju.