Zaplijenjena 21 tona marihuane: "Tragovi vode pravo prema Zoranu Zaevu"

U Sjevernoj Makedoniji jutros je zaplijenjeno 21 tona marihuane iz kompanije bliske Socijaldemokratskom savezu Makedonije (SDSM) i bivšem premijeru Zoranu Zaevu, javili su makedonski mediji.

Mediji navode da je jedan od formalnih vlasnika kompanije Hristijan Kočev, ali da je, prema informacijama Kurir.mk, stvarni vlasnik njegov otac Toni Kočev, bivši predsjednik ogranka SDSM-a u Novom Selu.

Toni Kočev i njegova preduzeća imaju bliske poslovne veze sa Viceom Zaevom, bratom Zorana Zaeva, navode mediji.