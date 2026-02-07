Burne reakcije nakon Mamićevog snimka s koncerta Cece: "To su ti HDZ-ovi domoljubi!"

Na Zdravka Mamića koji na koncertu Svetlane Cece Ražnatović toj udovici Željka Ražnatovića Arkana ljubio i ruku, reagirala je stranka Možemo, podsjetivši na njegove nekadašnje veze s vladajućom strankom. Istaknuli su kako je Mamić, prije bijega od hrvatskog pravosuđa, bio rado viđen gost na skupovima HDZ-a, pozivao da se glasa za njih te im donirao novac, piše Index.

- Dok nas HDZ podučava o domoljublju i zajedništvu, njihov donator Zdravko Mamić ljubi ruke Arkanovoj udovici, koja je ratnog zločinca i opjevala! To su ti HDZ-ovi domoljubi! - poručili su iz Možemo.

Podsjetimo, Zdravko Mamić snimljen je u petak navečer na Jahorini na koncertu pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, udovice Željka Ražnatovića Arkana. Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj se vidi kako bivši čelnik Dinama prilazi pozornici, uzima pjevačicu za ruku i ljubi je.