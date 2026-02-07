Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HRVATSKA

Burne reakcije nakon Mamićevog snimka s koncerta Cece: "To su ti HDZ-ovi domoljubi!"

Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj se vidi kako bivši čelnik Dinama prilazi pozornici, uzima pjevačicu za ruku i ljubi je

Reakcija stranke Možemo. Facebook

M. Až.

7.2.2026

Na Zdravka Mamića koji na koncertu Svetlane Cece Ražnatović toj udovici Željka Ražnatovića Arkana ljubio i ruku, reagirala je stranka Možemo, podsjetivši na njegove nekadašnje veze s vladajućom strankom. Istaknuli su kako je Mamić, prije bijega od hrvatskog pravosuđa, bio rado viđen gost na skupovima HDZ-a, pozivao da se glasa za njih te im donirao novac, piše Index.

- Dok nas HDZ podučava o domoljublju i zajedništvu, njihov donator Zdravko Mamić ljubi ruke Arkanovoj udovici, koja je ratnog zločinca i opjevala! To su ti HDZ-ovi domoljubi! - poručili su iz Možemo.

Podsjetimo, Zdravko Mamić snimljen je u petak navečer na Jahorini na koncertu pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, udovice Željka Ražnatovića Arkana. Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj se vidi kako bivši čelnik Dinama prilazi pozornici, uzima pjevačicu za ruku i ljubi je.

Ona mu je na to uzvratila riječima: "Inače, samo da znate, ja sam vaš fan". Mamić se nakon toga vratio za svoj stol smješten neposredno ispred pozornice.

Tijekom koncerta Mamić se u jednom trenutku popeo na stol i razderao košulju dok je pjevao stihove Cecine pjesme "Kad bi bio ranjen".

# CECA
# ZDRAVKO MAMIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.