Zemljotres jačine 4,7 po Rihteru pogodio Sjevernu Makedoniju i Kosovo

Zemljotres magnitude 4,7 po Richteru zabilježen je 10. februara 2026. godine u 22:05 po lokalnom vremenu u regiji Prizrena na Kosovu, s epicentrom oko 20 kilometara jugoistočno od grada, objavila je Seizmološka služba Srbije. Procijenjeni teorijski intenzitet u epicentru iznosio je VI–VII stepeni Merkalijeve ljestvice, što znači da potresi ove jačine mogu izazvati umjerena oštećenja na objektima u epicentralnom području.

Epicentar zemljotresa bio je uz samu granicu s Makedonijom.

Svjedoci s Kosova i iz Sjeverne Makedonije putem stranica EMSC-a javljali su da je zemljotres bio vrlo snažan, kratak i zastrašujući. Iz Štrpca (Kosovo), oko 6 km zapadno od epicentra, jedan građanin je napisao da ga je “osjetio jako snažno”. Iz Pršovca u Sjevernoj Makedoniji, oko 12 km jugoistočno, navode da se “tresao namještaj”.

Više dojava stiglo je iz Prizrena, gdje su ljudi opisivali snažan udar, ali i napomenuli da štete nema. Jedan svjedok napisao je: “Nema štete, ali se osjetio jako snažno”, a drugi: “Osjetili smo ga u Prizrenu, bio je kratak”. Treći je poručio da ih je zemljotres doslovno protresao: “Jako se osjetio, dobro nas je zdrmao.”

U Tetovu su svjedoci pisali o podrhtavanju, buci i padanju predmeta. Jedna osoba navela je: “Treslo se i čulo se, stvari su padale s polica, trajalo je oko 5–6 sekundi.” Drugi je opisao: “Čula se buka i treslo se, nešto je palo s televizora.” Dio ljudi bio je vidno uznemiren pa su kratko napisali: “Bilo je zastrašujuće” i “Baš me prestravilo.”