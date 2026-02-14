PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić u društvu Cvijanović u kafani u Minhenu: "Natjerao sam je da popije pivo, odlično je"

Naravno, uzeo sam kobasicu i kupus njihov i to je to, rekao je Vučić

14.2.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na društvenim mrežama je objavio snimak iz Minhena, gdje mu društvo pravi članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović. 

- Srpsko - srpski dijalog u bavarskoj kafani - napisao je u opisu videa.

Naveo je da su ranije završili obaveze i da su sjeli u kafanu da malo odmore.

- Kao u onoj priči o babi, djedu i repi, mene je naša ambasadorka Snežana iz Berlina natjerala da popijemo pivo, a teško žabu u vodu natjerati, a onda sam i ja Željku natjerao da popije pivo, pošto je ona dama i pije vino. Naravno, uzeo sam kobasicu i kupus njihov i to je to. Svi smo ovdje zajedno još malo, a sutra naporan dan ujutru. Prvi sastanak sa njemačkim ministrom vanjskih poslova Johanom Vadefulom. Mnogo toga sam čuo, prilično sam zabrinut, ali barem malo da odmorim i spavam večeras. Pivo je odlično - rekao je Vučić sinoć.

Cvijanović je uz osmijeh dodala da je "pivo najbolje i najljepše".

