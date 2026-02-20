Srbija: Zukorlić pokrenuo inicijativu za izmjenu Zakona kojom traži veći broj slobodnih dana za bajrame

Ministar za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost u Vladi Srbije Usame Zukorlić pokrenuo je inicijativu za izmjenu Zakona o državnim i drugim praznicima, zatraživši da se za Ramazanski i Kurban-bajram omogući veći broj slobodnih dana, bez obaveze nadoknađivanja ili korišćenja godišnjeg odmora, javlja Anadolu.

Inicijativa je pokrenuta s ciljem obezbjeđivanja ravnopravnog tretmana vjerskih zajednica kada je riječ o slobodnim danima za obilježavanje najvećih praznika, saopćeno je iz Zukorlićevog kabineta.

- Ukazao je da su muslimani druga po brojnosti verska zajednica u Srbiji, dok važeće zakonsko rešenje predviđa pet neradnih dana za pravoslavne vernike, a za muslimane dva dana, što, prema oceni ministra, ne odražava pravedno rešenje niti princip jednakog tretmana - navodi se u saopćenju.

Zukorlić je pokrenuo postupak za izmjene zakonskog okvira naglašavajući da Ustav Republike Srbije garantuje slobodu vjeroispovesti i jednaka prava svim građanima i vjerskim zajednicama, te da je obaveza države da ta načela dosljedno primjenjuje i u oblasti prazničnih prava. Zatražio je da se za Ramazanski i Kurban-bajram omogući veći broj slobodnih dana, bez obaveze nadoknađivanja ili korišćenja godišnjeg odmora.

"Ministar je izrazio uverenje da bi ovakvo rešenje predstavljalo pozitivnu i inkluzivnu javnu politiku koja doprinosi međusobnom poštovanju, jačanju društvene kohezije i izgradnji osećaja pune ravnopravnosti svih građana Republike Srbije", navodi se u saopćenju iz kabineta.