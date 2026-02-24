Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BEOGRAD STAO UZ SARAJEVO

Inicijativa mladih organizuje šetnju solidarnosti za žrtve tramvajske nesreće

Okupljanje će početi na Studentskom trgu u 12 sati, gdje će se prisutnima obratiti mladi aktivisti i aktivistkinje

Inicijativa mladih organizuje šetnju solidarnosti. Avaz

M. Až.

24.2.2026

Inicijativa mladih za ljudska prava iz Srbije u subotu od 12 sati organizuje šetnju solidarnosti posvećenu stradalima i povrijeđenima u tramvajskoj nesreći u Sarajevu, kao i svim žrtvama "infrastrukturnog nemara u našem regionu".

- Ova tragedija nije samo posljedica tehničkog kvara, nego posljedica dugogodišnjeg zanemarivanja javne bezbjednosti, izostanka odgovornosti i sistemske nebrige prema ljudskim životima. Građani Sarajeva izašli su na proteste zahtijevajući transparentnu istragu i jasno utvrđivanje odgovornosti nadležnih institucija. Smatramo da je solidarnost među gradovima i društvima u regionu ne samo čin saosjećanja, već i izraz zajedničke borbe za bezbjednost, odgovornost i dostojanstvo svakog ljudskog života - navode iz ove organizacije.

Okupljanje će početi na Studentskom trgu u 12 sati, gdje će se prisutnima obratiti mladi aktivisti i aktivistkinje. Nakon toga, uslijedit će mirna šetnja Francuskom ulicom do Sebilj česme kod Skadarske ulice.

- Sebilj česma, poklon Sarajeva Beogradu iz 1989. godine, simbol je povezanosti naših gradova. Upravo na tom mjestu želimo da uputimo poruku da tragedije ne poznaju granice, ali da ni solidarnost ne smije imati granice. Pozivamo vas da nam se pridružite i da sa sobom ponesete bijele ruže i poruke solidarnosti, koje ćemo ostaviti kod česme u znak sjećanja i zajedničke odlučnosti da zahtijevamo odgovornost - navode iz Inicijative mladih za ljudska prava iz Srbije.

# SRBIJA
# SARAJEVO
# BEOGRAD
# ERDOAN MORANKIĆ
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.