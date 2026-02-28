Aci Đukanoviću određeno zadržavanje do 72 sata, advokat: Sa pronađenim oružjem nema ništa sporno

Biznismenu Aci Đukanoviću (60) odlukom Osnovnog tužilaštva u Nikšiću određeno je zadržavanje do 72 sata zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. On je uhapšen kasno sinoć nakon pretresa njegovih porodičnih objekata u Nikšiću gdje je ponađena veća količina oružja i municije u ilegalnom posjedu, piše CdM.

Kako su naveli iz ODT Nikšić osnovano se sumnja da je Đukanović u svojoj kući u Nikšiću, neovlašteno držao oružje i municiju. Đukanovićev advokat, Nikola Martinović, novinarima je kazao da je policija u objektima njegovog branjenika pronašla više komada oružja i municije, ali, kako je istakao, Đukanović nema nikakve veze sa tim.

Postoji dokumentacija

- Nađena je neka količina oružja koja je pripadala njegovom pokojnom ocu, zašto postoji dokumentacija. Policija je svo to oružje uzela, ono će biti predmet vještačenja i oko toga mislim da neće biti nikakvog spora, i Aco je saglasan da se to izvještači, uzet je DNK - kazao je nakon saslušanja advokat Nikola Martinović.

Martinović kaže da će DNK pokazati da Aco Đukanović nema nikakve veze sa puškama. Napominje i da je pronađen paket municije raznih kalibara.

- Dakle, radi se o potpuno nesređenoj municiji i to je vjerovatno zaostatak od MUP-a Crne Gore i Agencije za nacionalnu bezbjednost, nekadašnje državne bezbjednosti koja je u tom prostoru obezbjeđivala štićenu ličnost, nekadašnjeg premijera i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Tako da oko ovog predmeta ne treba podizati nikakvu famu. Oružje ima broj, dakle ne radi se ni o kakvom krivotvorenom oružju. Oružje će biti izvještačeno i po mom saznanju svaki od tih komada oružja ima dozvolu - kazao je Martinović.

Advokat očekuje da će istražni sudija donijeti odluku da se Đukanović pusti iz pritvora i prije isteka roka koji je tužiteljka odredila.

- To je i razlog što se nismo žalili na rješenje tužiteljke jer smo htjeli da damo prostora da se proces ubrza i istražni sudija donese odluku o ukidanju pritvora - poručio je Martinović.

Opasnost od bjekstva

Martinović je istakao da je zadržavanje Đukanoviću određeno zbog opasnosti od bjekstva.

Ispred tužilaštva okupila se grupa građana da bi, kako su rekli, Acu Đukanoviću pružili podršku.

Iz Uprave policije su ranije saopštili da su, pretresi više objekata i prostorija koje koristi Aco Đukanović izvršeni na osnovu naredbi mjesno nadležnih tužilaštava i sudova u Podgorici i Nikšiću. Pretresima je prisustvovalo i više advokata.

Prilikom pretresa porodične kuće u mjestu Rastoci kod Nikšića policija je pronašla veću količina vatrenog oružja i municije i to: lovački karabin marke „Mauser“ sa optičkim nišanom, u ilegalnom posjedu, puška marke „Brno“ sa optičkim nišanom marke „Busnell“, u ilegalnom posjedu, puška sačmarica nepoznate marke, u ilegalnom posjedu, pištolj nepoznate marke, u ilegalnom posjedu, lovački karabin marke „M-48“, u ilegalnom posjedu, pištolj marke „CZ 99 PARA“ sa okvirom u kojem se nalazilo pet komada municije i oružnim listom na ime pokojnog člana porodice, preko 400 komada municije različite marke i kalibra, tri prazna okvira, pet zaštitnih balističkih pancira i dvogled marke „Zeiss”.