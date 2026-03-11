Milanović poručio izraelskom ambasadoru: Braco, ovo ti je Zagreb, a ne Tel Aviv

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović danas je, na otvaranju konferencije Money Motion 2026 na Zagrebačkom velesajmu, komentarisao niz aktuelnih političkih i sigurnosnih tema, pri čemu je posebno oštro reagovao na izjave izraelskog ambasadora u Hrvatskoj Garija Korena (Gary Koren).

Najžešća reakcija uslijedila je nakon što je Koren iransku ambasadu u Zagrebu nazvao "terorističkom jazbinom". Milanović je poručio da je takav rječnik neprihvatljiv na hrvatskom tlu te naglasio da Hrvatska neće dozvoliti da se tuđi sukobi prelijevaju na njenu teritoriju.

- Tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni iranske ni izraelske. Ovo je, braco, Zagreb, nije Tel Aviv - rekao je Milanović.

"Seljačka zloupotreba sistema"

Tokom konferencije predsjednik se osvrnuo i na unutrašnje političke odnose, pri čemu je oštro kritikovao premijera Andreja Plenkovića, optuživši ga za "seljačku zloupotrebu sistema".

Kao primjere naveo je, kako tvrdi, unaprijed određenu kadrovsku strukturu u diplomatiji i postavljanje ljudi u Državno odvjetništvo bez demokratskog mandata.

Posebno se osvrnuo i na ministra odbrane Ivana Anušića, poručivši da mu on nije sagovornik.

- Neka putuje, neka vježba Krav Magu, ali ja se neću ustručavati komentarisati poteze koje smatram štetnim - rekao je Milanović, dodajući da njih dvojica nisu na istoj političkoj razini jer je on direktno izabran od građana.

"Čopor kućnih mačaka"

Govoreći o međunarodnoj politici, Milanović je Evropsku uniju opisao kao "čopor kućnih mačaka" u kojem svaka država vuče na svoju stranu.

Prema njegovim riječima, Hrvatska ne može voditi zajedničku vanjsku politiku s državama poput Estonije jer ima vlastiti identitet i interese, što je, kako kaže, pokazano i nedavnom odlukom o povlačenju vojnika s Bliskog istoka.