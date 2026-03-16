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OTVORENA KNJIGA SAUČEŠĆA

Godišnjica tragedije u Sjevernoj Makedoniji: 63 prazne stolice i ruže za žrtve požara u Kočanima

Opština Kočani i roditelji poginulih postavili su memorijal u Parku revolucije u znak sjećanja

Žrtve požara. STR-1234/Pixsell

Anadolija

16.3.2026

U Kočanima u Sjevernoj Makedoniji, prva godišnjica požara u diskoteci "Pulse" obilježena je postavljanjem 63 stolice, svaka s bijelom ružom, u Parku revolucije, kao simbol sjećanja na 63 osobe koje su poginule na današnji dan prije godinu dana, javlja Anadolu.

Postavljanje 63 bijele stolice u znak sjećanja na 63 žrtve tragedije organizovali su Opština Kočani i roditelji poginulih.

Na svaku od 63 stolice postavljena je bijela ruža. Otvorena je i knjiga saučešća u znak sjećanja na žrtve.

Kočani će danas nizom događaja obilježiti godišnjicu tragedije u kojoj su poginule 63 osobe.

U ranim jutarnjim satima 16. marta 2025. godine, u noćnom klubu "Pulse" u Kočanima izbio je požar kao posljedica pirotehnike, u kojem je poginulo 63 ljudi, a više od 200 je povrijeđeno.

Početne istrage nakon incidenta otkrile su da je objekat radio pod lažnom dozvolom i da je godinama radio bez ispunjavanja potrebnih standarda.

Suđenje u slučaju tragičnog požara je počelo 19. novembra.

# POŽAR
# SJEVERNA MAKEDONIJA
# KOČANI
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