Godišnjica tragedije u Sjevernoj Makedoniji: 63 prazne stolice i ruže za žrtve požara u Kočanima

U Kočanima u Sjevernoj Makedoniji, prva godišnjica požara u diskoteci "Pulse" obilježena je postavljanjem 63 stolice, svaka s bijelom ružom, u Parku revolucije, kao simbol sjećanja na 63 osobe koje su poginule na današnji dan prije godinu dana, javlja Anadolu.

Postavljanje 63 bijele stolice u znak sjećanja na 63 žrtve tragedije organizovali su Opština Kočani i roditelji poginulih.

Na svaku od 63 stolice postavljena je bijela ruža. Otvorena je i knjiga saučešća u znak sjećanja na žrtve.

Kočani će danas nizom događaja obilježiti godišnjicu tragedije u kojoj su poginule 63 osobe.

U ranim jutarnjim satima 16. marta 2025. godine, u noćnom klubu "Pulse" u Kočanima izbio je požar kao posljedica pirotehnike, u kojem je poginulo 63 ljudi, a više od 200 je povrijeđeno.

Početne istrage nakon incidenta otkrile su da je objekat radio pod lažnom dozvolom i da je godinama radio bez ispunjavanja potrebnih standarda.

Suđenje u slučaju tragičnog požara je počelo 19. novembra.