Muslimani u zemljama regije obilježili Ramazanski bajram

Muslimani u Srbiji, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i na Kosovu obilježavaju Ramazanski bajram, kraj svetog mjeseca ramazana, okupljajući se na trgovima i u džamijama u glavnim i drugim gradovima regije.

Veliki broj vjernika okupio se na bajram-namazu u Bajrakli džamiji u Beogradu, glavnom gradu Srbije, dok se nekoliko hiljada vjernika iz Zagreba i okoline okupilo na bajram-namazu u Zagrebačkoj džamiji.

Hutbu je govorio zagrebački muftija Aziz Hasanović, koji je poručio: "Tko isposti mjesec ramazan vjerujući, bit će mu oprošteni svi grijesi koje je prije počinio. Život nije trajanje, nego prilika."

U Sjevernoj Makedoniji, centralni program održan je u džamiji Mustafa-paše u Skoplju, gdje je zbog velikog broja prisutnih vjernika, pored unutrašnjeg prostora, i dvorište džamije bilo ispunjeno vjernicima.

Uz važnost praštanja i solidarnosti, muftija Hasanović naglasio je važnost poštivanja islamskih običaja za ispravan život vjernika u zajednici.

Centralni program za Ramazanski bajram u Albaniji održan je na Trgu Skenderbeg u Tirani, uz učešće hiljada građana. Programi za Ramazanski bajram održani su i u drugim džamijama u Tirani i drugim gradovima Albanije.

I muslimani na Kosovu su počeli slaviti Ramazanski bajram, a centralna manifestacija održana je u Velikoj džamiji u Prištini.