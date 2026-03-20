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NAJVAŽNIJI PRAZNIK

Muslimani u zemljama regije obilježili Ramazanski bajram

Centralne bajramske svečanosti održane u Beogradu, Zagrebu, Skoplju, Tirani i Prištini, uz poruke vjerskih lidera o miru, praštanju i zajedništvu

Brojni vjernici u Beogradu - Avaz
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Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Anadolija

20.3.2026

Muslimani u Srbiji, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i na Kosovu obilježavaju Ramazanski bajram, kraj svetog mjeseca ramazana, okupljajući se na trgovima i u džamijama u glavnim i drugim gradovima regije.

Bajram u Skoplju - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Veliki broj vjernika okupio se na bajram-namazu u Bajrakli džamiji u Beogradu, glavnom gradu Srbije, dok se nekoliko hiljada vjernika iz Zagreba i okoline okupilo na bajram-namazu u Zagrebačkoj džamiji.

Bajram u Prištini - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Hutbu je govorio zagrebački muftija Aziz Hasanović, koji je poručio: "Tko isposti mjesec ramazan vjerujući, bit će mu oprošteni svi grijesi koje je prije počinio. Život nije trajanje, nego prilika."

Uz važnost praštanja i solidarnosti, muftija Hasanović naglasio je važnost poštivanja islamskih običaja za ispravan život vjernika u zajednici.

U Sjevernoj Makedoniji, centralni program održan je u džamiji Mustafa-paše u Skoplju, gdje je zbog velikog broja prisutnih vjernika, pored unutrašnjeg prostora, i dvorište džamije bilo ispunjeno vjernicima.

Centralni program za Ramazanski bajram u Albaniji održan je na Trgu Skenderbeg u Tirani, uz učešće hiljada građana. Programi za Ramazanski bajram održani su i u drugim džamijama u Tirani i drugim gradovima Albanije.

I muslimani na Kosovu su počeli slaviti Ramazanski bajram, a centralna manifestacija održana je u Velikoj džamiji u Prištini.

Bajram u Podgorici - Avaz
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Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Muftija Kosova Naim Ternava je ovom prilikom prenio tradicionalnu poruku vjernicima.

Ramazanski bajram se smatra jednim od najvažnijih praznika za muslimanske vjernike, simbolizirajući oprost, solidarnost i porodično jedinstvo.

# SRBIJA
# KOSOVO
# ALBANIJA
# CRNA GORA
# RAMAZANSKI BAJRAM
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