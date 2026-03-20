Novi Pazar: Veliki broj vjernika na bajram-namazu u Stambol džamiji

Obilježavanje Ramazanskog bajrama u regiji Sandžak počelo je jutros klanjanjem bajram-namaza, a u brojnim džamijama upriličen je i program učenja odlomaka iz Kur’ana, ilahija i kasida, uz prigodan vjerski sadržaj.

Jedna od bajramskih svečanosti održana je u Novom Pazaru, u Stambol džamiji, gdje se okupio veliki broj vjernika.

Bajram-namaz u Stambol džamiji predvodio je Muhamed ef. Demirović, koji je u obraćanju vjernicima istakao značaj približavanja Bogu kroz žrtvu, kao i važnost međusobnog poštovanja, mira i zajedništva među ljudima.

- Oba Bajrama odredio je Allah da dolaze nakon velikih ibadeta, čime nam otkriva jednu važnu životnu tajnu – kako da stalno živimo sretno, radosno i zadovoljno. Ta tajna je da svaki dan našeg života živimo kao u ramazanu. Da svaki dan bude koristan, ispunjen dobrim djelima i solidarnošću. Tada ćemo vidjeti da Bajram ne traje samo tri dana, već svaki dan našeg života - kazao je.

Upozorio je kako "radost vjernika danas jeste velika, ali nije potpuna".

- Savremeni, moralno i duhovno zakržljali čovjek postao je velika opasnost svom rodu, zajednici i čovječanstvu. Krv se prolijeva širom svijeta zbog pohlepe i ličnih interesa, i dok se to dešava, radost vjernika ne može biti potpuna. Zato je radost danas prisutna, pa i među vjernicima u Sandžaku, ali je prati i tuga, jer mnogi muslimani i muslimanke širom svijeta nemaju mogućnost da Bajram provedu u miru i blagostanju. Moja poruka i molba jeste da ono što smo gradili tokom ramazana ne rušimo nakon njegovog završetka. Da dobročinstva na koja smo se navikli ne napuštamo, da nastavimo s ibadetima, dovama i iskrenim suzama, a da nam srce ostane isto i nakon ramazana. Ako tako budemo postupali, to će biti dokaz da smo ovaj mjesec postili i proveli onako kako Allah dž.š. od nas traži- naveo je između ostalog Demirović u bajramskoj hutbi.