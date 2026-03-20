Muslimani u Jeruzalemu klanjali na ulicama nakon što je džamija Al-Aksa zatvorena od strane izraelskih vlasti

Ova džamija je zatvorena od posljednjeg američko-izraelskog napada na Iran.

Muslimani u Jeruzalemu bili su primorani klanjati bajram-namaz izvan starog dijela grada zbog toga što su Izraelci zatvorili džamiju Al-Aksa (Al-Aqsa).

-Božijom voljom ćemo ostati na kapijama džamije Al-Aqsa. Došli smo da se molimo, a ne da se borimo. Došli smo zbog islamskog čina, što je naše pravo - izjavio je jedan od onih koji je namaz klanjao na ulici.

Brojni muslimani su Bajram namaz obavljali na jerusalemskim ulicama, u prisustvu sigurnosnih snaga Izraela.

Želja muslimana u Jerusalemu je da se džamija otvori što prije.

Tužni su jer je Al-Aksa zatvorena. Mnogi među njima kazali su da im se plače jer je džamija zatvorena.