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Muslimani u Jeruzalemu klanjali na ulicama nakon što je džamija Al-Aksa zatvorena od strane izraelskih vlasti

Ova džamija je zatvorena od posljednjeg američko-izraelskog napada na Iran

Klanjanje u Jeruzalemu. AP Photo/Mahmoud Illean

B. S.

20.3.2026

Muslimani u Jeruzalemu bili su primorani klanjati bajram-namaz izvan starog dijela grada zbog toga što su Izraelci zatvorili džamiju Al-Aksa (Al-Aqsa).

Ova džamija je zatvorena od posljednjeg američko-izraelskog napada na Iran. 

Brojni muslimani su Bajram namaz obavljali na  jerusalemskim ulicama, u prisustvu sigurnosnih snaga Izraela.

-Božijom voljom ćemo ostati na kapijama džamije Al-Aqsa. Došli smo da se molimo, a ne da se borimo. Došli smo zbog islamskog čina, što je naše pravo - izjavio je jedan od onih koji je namaz klanjao na ulici.

Želja muslimana u Jerusalemu je da se džamija otvori što prije.

Tužni su jer je Al-Aksa zatvorena. Mnogi među njima kazali su da im se plače jer je džamija zatvorena.

# AL-AQSA
# JERUSALEM
# BAJRAM
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