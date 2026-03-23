Golob je uspio ono što niko prije njega nije, ali jedno pitanje se nameće: Da li možemo za nekoliko mjeseci očekivati nove izbore?

Izbori u Sloveniji donijeli su žestoku borbu liberalnog kandidata Roberta Goloba i demohrišćanskog Janeza Janša.

Robert Golob jeste ostvario blagu pobjedu sa 28,62 posto glasova, odnosno 0,67 posto posto u odnosu na na Janšin SDS.

Golob može biti sretan, jer politička kultura u Sloveniji je takva da je SDS jedini konstanta, a na lijevom spektru i u liberalnim strankama se stalno traže nova politička lica, pa je uspjeh jer on praktično jedina osoba koja je uspjela da opstane duže od četiri godine na političkoj sceni.

Doživjela rast

Na Miru Cerara i Marjana Šareca su praktično svi zaboravili, a riječ je osobama koje su bile bivši premijeri.

Uprkos opstanku na političkoj sceni, Golob će imati problema s formiranjem većine. Njegova stranka je doživjela pad skoro šest posto, odnosno s 41 na 29 mandata. Janšin SDS je porastao za jedan mandat i trenutno su na 28.

Što se tiče ostalih stranaka Nova Slovenija, stranka desnog centra je doživjela rast i sada će imati devet mandata. Socijaldemokrate su nastavile s drastičnim padom i trenutno su na mizernih 6,7 posto, odnosno šest mandata. Demokrate Anžea Logara, stranka desnog centra, koja se prvi put pojavila na ovim izborima, dobila je šest mandata. Stranka Levica je doživjela rast sa tri na pet mandata. Ultradesničarska Resni.ca je dobila pet mandata, a još dva mandata su rezervisana za predstavnike nacionalnih manjina.

No, šta kaže matematika? Golob je u ovom mandatu vladao u koaliciji sa Socijaldemokratama i Levicom, što evidentno u ovom mandatu nemoguće. Za formiranje većine je potrebno minimalno 46 ruku, a ove tri stranke imaju skupa 40. Ako bi im se priključila i dva predstavnika nacionalnih manjina, to bi opet bila nedovoljna 42 mandata.

No, sve ostale stranke su desno od centra, tako da je i tu koalicioni kapacitet skučen. Golob izvjesno neće koalirati s Janšom, niti sa radikalnom Resni.com, a koaliranje s bilo kojom strankom sa desnog spektra bi vjerovatno bilo neprihvatljivo za Levicu. S druge strane, uključivanje bilo koje stranke sa desnog spektra, koja nije SDS, a bez Levice, opet nije dovoljno za formiranje parlamentarne većine.

Koalicioni kapacitet

S druge strane, Janša sigurno ima koalicioni kapacitet u Anži Logaru, koji je nastao iz SDS-a, a za koji se vjeruje u Sloveniji da je "trojanski konj" Janše koji bi kupio dio glasova sa centra. Osim Logara, Janša će sigurno pokušati razgovarati i Jernejem Vrtovcem, predsjednikom NSi, no za formiranje većine bi mu bila potrebna i podrška euroskeptične, antivakserske i radikalne Resni.ce. Da li će Janša pod svaku cijenu htjeti vlast, pa čak i pod uslovom da dio nje budu i stranke koje nisu za Evropsku uniju, ostaje da se vidi.

Ipak, s obzirom na sve okolnosti, realnije je da za nekoliko mjeseci u Sloveniji svjedočimo novim izborima.