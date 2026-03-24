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Milanović o saradnji s Izraelom: "Tako mi Boga, to se neće desiti"

Mi kupujemo tenkove i Davidove praćke, dok Izrael naoružava našeg prvog susjeda, govorim o Srbiji

Zoran Milanović. R.R./ATA Images/PIXSELL

Z. V.

24.3.2026

Predsjednica Sjeverne Makedonije, Gordana Siljanovska-Davkova, posjetila je službeno Hrvatsku i razgovarala s predsjednikom Zoran Milanović.

Na konferenciji za novinare, Milanović je komentarisao navode o pregovorima hrvatskog ministra odbrane, Ivan Anušić, s Izraelom oko nabavke tzv. "Davidove praćke".

- Kupovati bilo koji odbrambeni sistem bez Hrvatske vojske, to je nakupstvo. Ako on ili bilo ko želi u takve aranžmane, potrebna je saradnja hrvatske s izraelskom vojskom. Tako mi Boga, to se neće dogoditi - rekao je Milanović.

Predsjednik je dodao da je sistem "Davidove praćke", čak i da je posljednji na svijetu, zamjenjiv. "Mi kupujemo tenkove i Davidove praćke, dok Izrael naoružava našeg prvog susjeda, govorim o Srbiji", poručio je.

Milanović je naglasio da sve odbrambene nabavke u kojima sudjeluje strani partner moraju biti koordinirane s Hrvatskom vojskom, ističući njenu stratešku ulogu u očuvanju nacionalne sigurnosti.

Također je podsjetio da Srbija predstavlja sigurnosni izazov, posebno zbog nabavke beogradskih vojnih sistema iz Izraela i Kine.

# SJEVERNA MAKEDONIJA
# GORDANA SILJANOVSKA-DAVKOVA
# HRVATSKA
# ZORAN MILANOVIĆ
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