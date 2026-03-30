Vučić se oglasio nakon što je Milanović otkazao ovogodišnji samit Brdo-Brijuni: "Ja mu nisam potrčko"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo-Brijuni u maju jer, kako je istakao, tamo mu nije mjesto, te da mu je mnogo važnije da ode i položi cvijet u Jasenovcu.

- Što se mog prisustva tiče na Brijunima u potpunosti podržavam Zorana Milanovića, apsolutno je u pravu, meni tamo nije mjesto. Uvijek sam želio da kao predsjednik Srbije odem i položim cvijet u Jasenovac i to mi je uvijek bilo neuporedivo važnije, a da idem na Brijune mogu da idem samo kao dio profesionalnih obaveza da čujem i drugu stranu da razgovaram jer nikada od dijaloga nisam bježao - rekao je Vučić za Tanjug.

On je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše poruke iz Zagreba, odnosno izjavu Milanovića da će otkazati skup procesa Brdo-Brijuni u maju jer ne želi njegovo, Vučićevo učešće na tom skupu zbog izjava u prethodnom periodu.

Milanović, kaže Vučić, nije morao otkazivati cijeli skup, već je mogao pozvati svoje saradnike iz Prištine, Tirane i odakle god hoće, jer im, kako je istakao, ionako ne bi kvario i remetio idiličnu atmosferu.

- Što se tiče izjava i toga na šta se poziva Zoran Milanović, ja mu nisam potrčko i ja mu nisam Plenković da može da misli da se iživljava na meni kao što se iživljava na nekim svojim ljudima ili na nekim drugim predstavnicima zemalja, kao što nisam potrčko ni Plenkovića ni Grlić Radmana koji će da mi određuju šta ću da govorim, već govorim kao slobodni i slobodarski predsjednik Srbije i govorim istinu - poručio je Vučić.