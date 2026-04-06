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INTERPOL

Izvršena ekstradicija Marjana Vujačića iz Srbije u Crnu Goru

Vujačić je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 14 godina i 4 mjeseca pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici

Marjan Vujačić. Facebook

A. O.

6.4.2026

NCB Interpol Podgorica je danas, uz podršku Posebne jedinice policije, izvršio transfer – ekstradiciju Marjana Vujačića (41), rođen u Podgorici, državljanin Crne Gore.

Vujačić je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 14 godina i 4 mjeseca pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici od 22.12.2025. godine, zbog izvršenih krivičnih djela ubistvo, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave iz KZCG.

Ovom presudom Višeg suda u Podgorici priznata je presuda Višeg suda u Vranju od 19.03.2024. godine, koja je izrečena Vujačiću zbog navedenih krivičnih djela počinjenih na teritoriji Republike Srbije. 

Također, istom presudom su, u pogledu odluke o kazni, preinačene presude Višeg suda u Novom Sadu — Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije od 10.12.2020. godine i presuda Višeg suda u Vranju od 02.03.2022.godine, koja je u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog djela i odluke o krivičnoj sankciji preinačena presudom Apelacionog suda u Nišu od 24.10.2022. godine.

Osim navedenog, NCB Interpol Podgorica je međunarodnom potjernicom potraživao Vujačića, zbog sumnje da je na teritoriji Crne Gore izvršio dva krivična teško ubistvo – krivično djelo teško ubistvo na štetu V.K počinjeno 19.11.2018. godine u Podgorici i krivično djelo teško ubistvo na štetu M.I. izvršeno 29.04.2019. godine, također u Podgorici.

Vujačić je, nakon preuzimanja i transfera, uz pojačane aktivnosti, sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), saopćeno je. 

# SRBIJA
# CRNA GORA
# MARJAN VUJAČIĆ
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