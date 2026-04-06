Izvršena ekstradicija Marjana Vujačića iz Srbije u Crnu Goru

NCB Interpol Podgorica je danas, uz podršku Posebne jedinice policije, izvršio transfer – ekstradiciju Marjana Vujačića (41), rođen u Podgorici, državljanin Crne Gore.

Vujačić je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 14 godina i 4 mjeseca pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici od 22.12.2025. godine, zbog izvršenih krivičnih djela ubistvo, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave iz KZCG.

Ovom presudom Višeg suda u Podgorici priznata je presuda Višeg suda u Vranju od 19.03.2024. godine, koja je izrečena Vujačiću zbog navedenih krivičnih djela počinjenih na teritoriji Republike Srbije.