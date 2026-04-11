Video / Otvorio je šaht i prizori su sve šokirali: Mrtav-hladan rukom izvadio šest zmija

Stanković je pozvan na hitnu intervenciju nakon čega je iz jednog šahta izvadio čak šest zmija koje je potom odnio u prirodno stanište.

Poznati lovac na zmije Vladica Stanković imao je danas pune ruke posla u Merošini (Srbija).

- Merošina, radi se voda i prilikom pregleda šahte gde treba da se priključi voda, našli smo zmije, imamo ih tu puno - rekao je Stanković dok je prebrojavao zmije.

Poznati zmijolovac navodi da su u pitanju "lijepi primjerci" stepskog smuka koji nije otrovnica.

- Malo im je hladno pa su se zavukli. Ajdemo, momci, idemo, sad ćemo da ih vratimo u prirodno stanište - rekao je Stanković i dodao da je počela sezona, prenosi Telegraf.