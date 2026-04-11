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NIJE ZA SVAKOGA

Video / Otvorio je šaht i prizori su sve šokirali: Mrtav-hladan rukom izvadio šest zmija

Malo im je hladno pa su se zavukli, rekao je

Vladica Stanković. Instagram

S. S.

11.4.2026

Poznati lovac na zmije Vladica Stanković imao je danas pune ruke posla u Merošini (Srbija).

Stanković je pozvan na hitnu intervenciju nakon čega je iz jednog šahta izvadio čak šest zmija koje je potom odnio u prirodno stanište.

- Merošina, radi se voda i prilikom pregleda šahte gde treba da se priključi voda, našli smo zmije, imamo ih tu puno - rekao je Stanković dok je prebrojavao zmije.

Poznati zmijolovac navodi da su u pitanju "lijepi primjerci" stepskog smuka koji nije otrovnica.

- Malo im je hladno pa su se zavukli. Ajdemo, momci, idemo, sad ćemo da ih vratimo u prirodno stanište - rekao je Stanković i dodao da je počela sezona, prenosi Telegraf.

# SRBIJA
# ZMIJA
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