Golob: Spriječit ćemo vladavinu desnog populizma u Sloveniji

Predsjednik Pokreta Sloboda Robert Golob oglasio se danas putem društvenih mreža poručivši kako će učiniti sve da spriječe vladavinu desnog populizma u Sloveniji.

Komentirajući izbor Zorana Stevanovića na čelo slovenskog parlamenta, Golob je priznao kako je stranka bila u šoku, ali je ocijenio da je riječ o "prijevari" i otvorenoj suradnji između SDS-a Janeza Janše i stranke Resni.ca.

Stevanović je, podsjeća STA, u petak izabran za predsjednika parlamenta s 48 glasova potpore. Njegovu su kandidaturu, uz matičnu stranku, podržali zastupnici SDS-a, NSi-ja, SLS-a i stranke Fokus.

Ovakav rasplet događaja u suprotnosti je s rezultatima parlamentarnih izbora održanih 22. marta 2026. godine, na kojima je Pokreta Sloboda potvrdilo status najjače stranke osvojivši 31 mandat.

Ipak, uprkos pojedinačnoj pobjedi, desni blok predvođen SDS-om (22 mandata) uspio je okupiti širu koaliciju s manjim strankama poput NSi (8 mandata), Resni.ca (7 mandata), SLS (5 mandata) i Fokus (4 mandata), čime su u 90-članom parlamentu prešli potrebnu granicu za izbor čelnika slovenskog parlamenta.

Golob je naglasio kako zastupnici Slobode ostaju jedinstveni i odlučni u namjeri da ispoštuju predizborna obećanja.

Izrazio je uvjerenje kako su građani dali najveći broj glasova Pokretu Sloboda upravo zato što su željeli da aktualna vlast nastavi započeti posao, optuživši oporbu za postizborno prekrajanje volje birača.