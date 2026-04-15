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VLASNIK PINKA

Organizacija Željka Mitrovića će pomoći 100 samohranih majki i očeva sa više od četvero djece u BiH

Počinjem već sljedeće sedmice, da bih sve stigao, odmah poslije sastanka u Londonu letim za Beograd da sve pripremim, rekao je

Željko Mitrović. Instagram

S. S.

15.4.2026

Vlasnik Pink televizije Željko Mitrović objavio je na društvenim mrežama da će njegova humanitarna organizacija pomoći 100 samohranih majki i očeka sa više od četvero djece u BiH.

- Jedan od svjetski poznatih ljudi iz Sarajeva, i moj poznanik Fahrudin Radončić, iskritikovao me je na ozbiljan način, i što je najgore bio je u pravu! Kaže Fahro meni: “Ako si već nekakav multietnički Žex, onda je važno da tvoja humanitarna organizacija pomaže i samohrane majke i očeve sa više od četvoro djece i u BiH”. Kad malo bolje razmislim potpuno je u pravu, tako da ću ja pored 100 familija u Srbiji, pomoći 100 familija i u BiH, i to 50 u Republici Srpskoj i 50 u Federaciji BiH i 50 u Crnoj Gori! Počinjem već sljedeće sedmice! Da bih sve stigao, odmah poslije sastanka u Londonu letim za Beograd da sve pripremim! Vidimo se - poručio je Mitrović.

# ŽELJKO MITROVIĆ
# PINK TV
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