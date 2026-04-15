Organizacija Željka Mitrovića će pomoći 100 samohranih majki i očeva sa više od četvero djece u BiH

Vlasnik Pink televizije Željko Mitrović objavio je na društvenim mrežama da će njegova humanitarna organizacija pomoći 100 samohranih majki i očeka sa više od četvero djece u BiH.

- Jedan od svjetski poznatih ljudi iz Sarajeva, i moj poznanik Fahrudin Radončić, iskritikovao me je na ozbiljan način, i što je najgore bio je u pravu! Kaže Fahro meni: “Ako si već nekakav multietnički Žex, onda je važno da tvoja humanitarna organizacija pomaže i samohrane majke i očeve sa više od četvoro djece i u BiH”. Kad malo bolje razmislim potpuno je u pravu, tako da ću ja pored 100 familija u Srbiji, pomoći 100 familija i u BiH, i to 50 u Republici Srpskoj i 50 u Federaciji BiH i 50 u Crnoj Gori! Počinjem već sljedeće sedmice! Da bih sve stigao, odmah poslije sastanka u Londonu letim za Beograd da sve pripremim! Vidimo se - poručio je Mitrović.