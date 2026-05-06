UŽAS U ISTRI

U Umagu pronađen leš delfina sa prostrijelnom ranom

Policija je obavijestila nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

Pronađen leš delfina. PU Istarska

Dž. R.

prije 4 dana

Policija u Umagu je jučer oko 8 sati zaprimila dojavu kako je na obali mora u Bašaniji, naselja u sastavu grada Umaga, pronađen leš delfina u raspadnutom stanju.

Na njegovom tijelu je vidljiva povreda nalik na prostrijelnu ranu nastalu upotrebom vatrenog oružja.

Policija je obavijestila nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je preuzelo daljnju brigu o životinji.

Nad pronađenim lešom delfina u Zavodu za veterinarsku patologiju obavit će se vještačenje povreda i utvrđivanje tačnog uzroka smrti, a zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo ubijanje i mučenje životinja, policija će protiv nepoznatog počinitelja podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

# ISTRA
# UMAG
# DELFIN
Popularno
