Abazović: Sa zadovoljstvom idem u opoziciju ako se vlada formira

Premijer Crne Gore Dritan Abazović kazao je da je obavijestio Agenciju za sprečavanje korupcije da neće obavljati funkciju poslanika dok se ne izabere nova vlada.

Kazao je da ne može podnijeti ostavku na mjesto premijera zato što "nema ko da ga zamijeni".

- Zakon je takav, ovakve stvari nije predvidio. Što se prije izabere nova vlada, to je to. Neko mora da upravlja državom. Nemoguće je da kažete "neću sutra da dolazim na posao". Da je ministar, to je i moguće, zato što neko može biti zadužen da obavlja njegove poslove - rekao je Abazović novinarima nakon polaganja kamena temeljca za novu zgradu škole "Vladimir Nazor" u Podgorici.

"Torta čeka, samo da se ne ubuđa"

Abazović je kazao da Crna Gora "nikada neće imati inkluzivniju Vladu" od one na čijem je čelu.

- Svi su bili zastupljeni, ako ne na ministarskim mjestima, onda po državnim preduzećima, u javnoj administraciji, po bordovima... To je važilo i za koaliciju "Za budućnost Crne Gore".

Na pitanje o formiranju nove vlade je kazao:

- To je stvar pregovora, kako se dogovore. Torta čeka, samo da se ne ubuđa.

Rekao je da, ako se vlada formira, sa zadovoljstvom ide u opoziciju, jer "ljudi treba da odrade nešto što ja ne bih želio da odradim".

Rekao je da ne želi da iznosi stav kako se vlada formira "i za čije interese", jer bi to bilo neprimjereno.

- Bilo je puno te priče, kao, neko njih opstruira da nešto naprave. Ali kad prođe medeni mjesec, neka ne bude čuđenja. Dozvolite da će se, što bi mladi rekli, uzeti kokice i kreće priča. Samo naprijed, što prije, onda idemo u drugu fazu - naveo je Abazović.

"Nova vlada će se do kraja godine zadužiti možda i milijardu eura"

Premijer je kazao da država radi "sve što treba da radi i servisira".

- Vlada 43. će biti zapamćena kao ona koj je donosila teške odluke, od Temeljnog ugovora pa nadalje.

Ukazao je i da je ovo Vlada koja se "najmanje zadužila".

- Pozajmili smo svega 100 miliona eura koje nismo potrošili, te pare su u državnom trezoru - istakao je.

Smatra kako se može očekivati od nove vlade da se do kraja godine zaduži možda i milijardu eura.

- Ne želim da kritikujem ni mandatara ni bilo šta, spremam se da, kad budem u drugoj poziciji odradim politički atak, koji će biti takav kakav će biti. Ali, želim da upozorim građane da ćemo ići u veliko zaduženje do kraja godine - poručio je.

Abazović je rekao da se najveće greške aktuelne vlade tiču odabira kadrova, naročito u državnim preduzećima.

- Evo vidite da i sad dijele 40 posto po dubini, a pričali su o nekim ekspertima. To je manjkavost koju treba sistemski prevazići, mi nismo mogli za godinu dana.

"Kod nas su svi dobrodošli"

Upitan zašto se nije oglasio povodom odbijanja ulaska u Srbiju bivšoj potpredsjednici Vlade i Građanskog pokreta URA Jovani Marović, Abazović je podsjetio da se oglasilo nadležno Ministarstvo vanjskih poslova, kojim on rukovodi.

- Preduzeli smo mjere, obaviješten je otpravnik poslova u Beogradu, oni su pomogli gospođi Marović koliko su mogli. Treba to institucionalno da rješavamo, lične relacije treba ostaviti izvan onoga što je naša profesionalna aktivnost - dodao je.

Kazao je da mu je žao zbog nastale situacije, ali da ne zna kakve to veze ima sa Crnom Gorom.

- Kod nas su svi dobrodošli, bilo kao turisti, poslovno, privatno... Neko drugi misli da treba da vodi drugu politiku. Ne znam kako možemo specijalno tu da nešto uradimo - rekao je premijer.

Kazao je kako ne misli da treba da se čuje sa svakim građaninom koji ima problem.

- Prepustio bih ovo institucijama. Otpravnik je dobio zadatak da se čuje sa njom, da pruži pomoć u okviru svojih mogućnosti i da se to odradilo.

"Ako negdje ne može da se obavlja vlast, ići ka izborima ili promjenama"

Abazović je, povodom najava da može doći do raskida koalicija u opštinama, rekao da to nije pitanje za njega, već za političke subjekte koji imaju takve namjere.

- Sve je legitimno, ako negdje želi da se obavlja vlast, onda treba biti partner u tim odnosima. Ako negdje ne može da se vrši vlast, treba da idemo ka izborima ili rotacijama, promjenama. Nismo dio aktuelne svađe, drago mije zbog toga - rekao je.

O bjekstvu maloljetnika iz "Ljubovića"

Abazović je, upitan o bjekstvu maloljetnika osumnjičenog za ubistvo iz Centra "Ljubović", rekao da niko ne bježi od odgovornosti, ali da se takve stvari "jednostavno dešavaju".

- Ne želim biti advokat Uprave policije ili službi bezbjednosti, ali želim da im stanem u zaštitu. Imamo manjak ljudi u sektoru bezbjednosti. Trenutno imamo brojne posjetioce i nemamo evidentiran nijedan veći problem. Sa manjim brojem nego koji bi bio zadovoljavajući, mislim da se Crna Gora može pohvaliti opštom bezbjednošću. Ova situacija jeste incidentalna i zabrinjavajuća, i treba da se razmisli kako bi taj sistem efikasniji bio u narednom periodu, kako bi se izbjegle drastične posljedice koje smo vidjeli u zemljama okruženja. Tu može da se uradi dosta, ali ne želim da svaljujem krivicu na ljude koji u skromnim uslovima, sa nedovoljno ljudstva, drže situaciju pod kontrolom, i mislim da je na jako zadovoljavajućem nivou - kazao je on.

"Niko nas nije napao, ljudi vole da žive u lažima"

Abazović je, upitan o natpisima o incidentu u budvanskoj diskoteci, rekao da "ljudi vole da žive u lažima".

- Niti nas je ko napao, niti su nas evakuisali, niti smo imali kakav problem. Grupa mladića se potukla, žao mi je što ljudi ne znaju da se provode, ali i to je sastavni dio života. Kod nas je sve bilo potpuno kako treba, otišli smo kad smo željeli, kad je završen koncert - kazao je on, prenose Vijesti.me.