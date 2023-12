Prvi rezultati beogradskih izbora: SNS-ova lista ima 38,5 posto glasova, a "Srbija protiv nasilja" 35

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopćio je prve rezultate beogradskih izbora.

On je kazao da su osvojili ubjedljivo najviše glasova u Beogradu.

Preliminarni rezultati ukazuju na to da je lista "Srbija ne sme da stane" osvojila je 38,5 posto, a drugoplasirana lista je "Srbija protiv nasilja" sa 35 posto, dok je trećeplasirana NADA sa 6 posto.

SPS ima 5,4 posto, a lista koju predvodi dr. Nestorović 5,1 posto.

- Neće se znati ko će da formira vlast u Beogradu, iako sam siguran da će Aleksandar Šapić biti gradonačelnik. To u Beogradu zavisi od dva faktora, jedan je s kim će željeti da većinu formira gospodin Nestorović, jer u ovom trenutku ima čak 6 mandata. Dakle, ako bi išao na stranu gospodina Šapića i socijalista, to bi bilo 59, a ako bi išao sa svima drugima to bi bilo 57:53 u ovom trenutku ili, možda 56:54. Ima još jedan faktor, "Dveri i zavetnici" su u ovom trenutku na 2,8 posto, dakle još postoji šansa da oni pređu cenzus i to može da bude faktor koji može da mijenja različite stvari - kazao je Vučić.