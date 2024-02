Vučić: Srbija podržava teritorijalni integritet BiH kao međunarodno priznate države

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao međunarodno priznate države i da nikada nije dovodila u pitanje integritet Bosne i Hercegovine.

Vučić je u Beogradu danas primio ministra odbrane Savezne Republike Njemačke Borisa Pistoriusa, koji je stigao u službenu posjetu Srbiji.

- Njemačka je za našu zemlju najvažniji ekonomski partner. Prema podacima za 2023. godinu, naša ukupna razmjena roba je 9,130 milijardi eura i Njemačka je ubjedljivo najvažniji ekonomski partner Srbije - kazao je Vučić na konferenciji za novinare održanoj nakon sastanka.

Članstvo u EU

Naglasio je da dodatno žele unaprijediti ekonomske odnose u narednom periodu.

- Za nas je članstvo u Europskoj uniji od velikog značaja. Rekao sam i Pistoriusu da je za nas izuzetno važna ideja jedinstvenog tržišta koje bi trebali da delimo sa EU, a pre toga sa regionom. Zato smo i preduzeli određene korake, ne samo inicijative 'Otvoreni Balkan' i 'Berlinski proces' već i neke druge - rekao je Vučić.

Žele mir i stabilnost

Istakao je da su na sastanku razgovarali i o pitanju stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana.

- Pored činjenice da imamo različito viđenje, posebno u odnosu prema Kosovu, saglasni smo da su stabilnost i mir od presudnog značaja, ne samo za ljude na Zapadnom Balkanu već i u cijeloj Evropi i da nikome nije u interesu bilo kakva eskalacija i nestabilnost. Dao sam reč da Srbija nikoga neće iznenaditi svojim vojnim ili bilo kakvim drugim potezima, već ćemo čuvati stabilnost - kazao je.

Podržavaju teritorijalni integriter BiH

Vučić je naglasio da su razgovarali i o Bosni i Hercegovini i bh. entitetu Republika Srpska.

- Ponovio sam nešto što vi svi u Srbiji znate, ali mi je drago da ste vi to rekli, iako to nije teritorija naše zemlje i ne bih to rekao da vi to, Borise, niste rekli. Ja sam to ovdje hiljadu puta ponovio i svi ovde znaju poziciju Srbije po tom pitanju. Srbija podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao međunarodno priznate države, nikada nije dovodila u pitanje integritet Bosne i Hercegovine kao što nikada nije dovodila u pitanje integritet entiteta Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Mi smo poštovali svaki dogovor i poštovaćemo uvijek u budućnosti dogovor tri naroda, konsenzus tri naroda i Dejtonski mirovni sporazum, i stvarno provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, a ne interpretaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma kako kome padne na pamet - rekao je predsjednik Srbije.

Dijalog je rješenje krize

Na kraju se dotakao i pitanja Kosova, napominjući da je dijalog jedino rješenje.

- Naše pozicije su potpuno različite imajući u vidu da je Njemačka jedan od glavnih protagonista priznanja nezavisnog Kosova i te politike. Mi imamo potpuno drugačiju politiku. Razlikujemo se po tom pitanju, ali dobro razumijemo da je dijalog i jednih i drugih jedino rješenje za izlaz iz krize - kazao je Vučić.

Sastanku predsjednika Srbije i njemačkog ministra odbrane prisustvovali su i ministar odbrane Srbije Miloš Vučević, načelnik Generalštaba vojske Srbije Milan Mojsilović i drugi predstavnici Vojske Srbije.

Pistorius je u Beograd stigao iz Sarajeva, a prije dva dana boravio je na Kosovu gdje se sastao za tamošnjim zvaničnicima.