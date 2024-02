Vučić o presudi za ubistvo Ćuruvije: Velika nepravda i užasno loša stvar za Srbiju

Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je oslobađajuća presuda Apelacionog suda za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije velika nepravda i užasno loša stvar za Srbiju.

- Užasno loša poruka za svakoga ko se bavi tim poslom u našoj zemlji, užasno loša poruka za naš pravni sistem - rekao je Vučić u emisiji "Ćirilica" na TV Happy. Također, istakao je da je bio šokiran što je Ministarstvo pravde šutjelo tri dana.

- Bio sam šokiran time da Ministarstvo pravde šuti tri dana. I pozovem ministricu pravde u subotu i ona mi kaže: mi ćemo se vidjeti s ovim i s onim u ponedjeljak, pa da vidimo šta je to što možemo. A vikendom ne radite? - rekao je Vučić.

Apelacioni sud je u petak objavio presudu kojom je pravosnažno oslobodio četvoricu nekadašnjih pripadnika Državne bezbjednosti optužbi za učešće u ubistvu novinara i vlasnika lista "Dnevni telegraf" i nedeljnika "Evropljanin" Slavka Ćuruvije 11. aprila 1999. godine.

Na pitanje kako komentariše to što pojedini mediji pišu da je to bila "posljednja osveta Aleksandra Vučića Ćuruviji", Vučić je rekao da je upravo on tražio da se formira komisija, da se završi postupak i da krivci budu kažnjeni.