Vučić se obratio poslije prvih rezultata: Nevjerovatno ubjedljiva pobjeda

Povodom objave prvih rezultata izbora, u štabu Srpske napredne stranke u Novom Beogradu prisutnim se obratio predsjednik države Aleksandar Vučić.

"Više od godinu dana trajali su stravični pritisci vezani za izbore", rekao je Vučić.

"Većinu smo imali i poslije 17. decembra u Beogradu. Ali smo smatrali da to nije dovoljan legitimitet jer neki drugi nisu željeli da prave koaliciju sa nama. Sada ćemo imali 62 ili 63 mandata, umjesto 54 koliko je bilo u decembru", dodao je on.

"U Beogradu ćemo imati 52% glasova izašlih na izbore.. U Pećincima 86% glasova", dodao je.

"Nevjerovatno ubjedljiva pobjeda u Novom Sadu, 45 mandata i 53% glasova u Novom Sadu", rekao je Vučić.

"U Novom Sadu su svi objedinjeno izlazili i tamo je izlaznost bila oko 50%. U Nišu je bila najteža utakmica, 32 mandata biće, dovoljno za većinu. Ali bit će moj prijedlog da se dogovore kako da se problemi ubuduće rješavaju. Jedna lista grupe građana Milića je dobila skoro 23% glasova", kazao je on.

"U Subotici smo dobili skoro 50% glasova, a naši partneri iz SVM 27%", nastavio je predsjednik Srbije.

"Tužno je bilo gledati napade na telefonske centre. Ne samo da je to normalno u svim evropskim zemljama nego je poželjno, to i naši protivnici rade. Jedino pitanje koje može da se postavi jesmo li mi platili zakup, sve drugo je sramota za onoga ko to dovodi u pitanje", rekao je.