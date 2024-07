Albanac koji je ubio ruskog vojnika na Kosovu deveti put pobjegao iz zatvora

Zatvorenik Faton Hajrizi, osuđen za ubistvo ruskog vojnika KFOR-a kod Drenice prije dvije decenije, pobjegao je iz kazneno-popravnog centra Smrekovnica, gdje je služio kaznu.

Hajzari je tokom 22 godine služenja kazne bježao već osam puta, a uspio je da pobjegne i iz američke baze Bondstil.



Osuđen i za orzužanu pljačku

Osuđen je i za oružanu pljačku u Glogovcu prilikom koje je povrijeđeno četiri pripadnika kosovske policije.

Kazneno-popravna služba saopštava javnosti da je osuđenik Hajzari napustio Kazneno-popravni centar Smrekovnica, koja je inače otvorenog tipa.

-On je i korisnik vikenda. Posljednji put je vikend koristio od 01. do 03. ovog mjeseca. Za njegov odlazak iz ustanove pripremljena je prepiska i obaviještena policija. U vezi sa slučajem, do okončanja uviđaja suspendovan je službenik posmatračke sobe F.R.-navodi se u saopštenju.

Uzeo mu pištolj

Prije nekoliko mjeseci Hajrizi je priznao kako je uspio da pobjegne iz američkog vojnog kampa Bondstil.

Hajrizi je sa 15 godina, dok je išao u školu, razgovarao sa ruskim vojnikom, uzeo mu pištolj i ubio ga.

On je rekao da je ubistvo počinio nakon što je vidio da je ruski vojnik vrijeđao neke Albance.