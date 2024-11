Dačić o protestu u Novom Sadu: Svi vinovnici nasilja su snimljeni i biće procesuirani

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić sinoć je kazao da je na skupu u Novom Sadu došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira i do napada i uništavanja objekata, te da su počinioci snimljeni i da će odgovarati.

MUP je saopćio da je on kazao da skup nije bio prijavljen što je zakonska obaveza i da je njemu došlo i do ugrožavanja imovine i napada na policiju, "a povrh svega do povreda ugleda Srbije, vezano za državnu zastavu...".

U saopćenju na stranici MUP-a piše i da je Dačić kazao da su "pripadnici policije pokazali uzdržanost i da su reagovali samo u slučaju potrebe da odbiju napad".

- Svi vinovnici nasilja i počinioci krivičnih djela i prekršaja bit će privedeni i bit će podnijete krivične i prekršajne prijave. Sva djela su snimljena i počinioci će odgovarati - izjavio je Dačić.

Prethodno je novosadska opozicija saopćila da slika tog protesta neće biti narušena "divljanjem režimskih huligana" koji su satima demolirali Gradsku kuću i da je počeo da teče rok od 48 sati za ispunjenje zahtjeva protesta za ostavke i smijenjivanje odgovornih za pogibiju na Željezničkoj stanici.

Dodaje se da su se pokazale kao tačne informacije na koje je opozicija ukazivala u utorak, da vlast sprema viđeni scenario za kompromitaciju mirnih protesta i da "ovakva panična i podla reakcija režima samo dodatno uverava da su zahtjevi opravdani", piše u saopćenju.