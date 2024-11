Ko je bio preminuli Dragan Marković Palma: Saradnik Arkana, učesnik afere podvođenja maloljetnica, osuđivan zbog diskriminacije

On je nekadašnji biznismen i saradnik Željka Ražnatovića Arkana.

Sa druge strane, ozbiljno je radio na svom političkom marketingu - od besplatnog prijevoza za najstarije i najmlađe, preko ljetovanja za penzionere.

On je bio u i u centru afere gdje se govorilo o podvođenju djevojčica i žena.

Ušao je u politiku 1993. godine kao član stranke Željka Ražnatovića Arkana.

Osnovao svoju stranku

- Poslao sam upisnicu i to je to. Poslije sam napredovao. Željka Ražnatovića Arkana se sjećam kao dobrog i poštenog čoveka, domaćina. Poslije smo (1998) sjedište stranke prebacili u Jagodinu, a na izborima 2000. godine SSJ je samostalno prešao cenzus i ušao u parlament - izjavio je on.

Prije 17 godina osnovao je svoju stranku – Jedinstvenu Srbije, a u vladajuću koaliciju je ušao 2008., kada je DS formirala vlast sa SPS.

Kada je Jagodina 2008. godine dobila status grada, Marković je postao prvi gradonačelnik, a zbog sukoba interesa poslije 2012. preuzeo je funkciju predsjednika Skupštine Jagodina.

Kako je prenio Istinomer, Dragan Marković Palma je bio privatni preduzetnik i vlasnik kompanije „Palma“ koja se bavi transportom i trgovinom. Posjedovao je televiziju „Palma plus“, kik-boks klub “Palmini tigrovi”, a vodio je i fond “Treće dete”.

U jednom trenutku našao se na meti Komisije za zaštitu konkurencije, koja je 2014. godine saopćila da je on jedan od trojice najvećih ekstraprofitera na prodaji uglja iz Kolubare i Kostolca.

Kako je tada prenio “Blic”, u izveštaju Komisije se navodilo da je firma „Palma“, koja se vodi njegovog sina, godinama kupovala ugalj iz Kostolca i Kolubare po povlaštenim cijenama, a onda ga prodavala građanima i drugim firmama čak i po tri puta većoj cijeni. Komisija je konstatovala da je time Markovićeva firma stekla ekstraprofit.

Poznato je bila da Marković nema blagonaklon stav prema pripadnicima LGBT populacije, pa je 2011. uoči Parade ponosa dao izjavu zbog koje je kasnije osuđen za težak oblik diskriminacije po osnovu seksualnog opredijeljenja.

- Stav Jedinstvene Srbije i moj lični stav je: mi smo protiv svakog skupa gdje homoseksualci demonstriraju ulicama Beograda i žele da prikažu nešto što je bolest da je normalno - rekao je tada Marković u spornoj izjavi.

"Brojne žurke"

Podsjetimo, svjedok, bivši zaposleni u hotelu u Končarevu je iznio niz optužbi na račun Dragana Markovića Palme. Između ostalog je naveo:

- U tom hotelu nakon raznoraznih žurki na kojima su pjevale naše estradne zvijezde, taksijem iz Beograda, posredstvom raznih likova su dovožene djevojčice. Po mom slobodnom uvjerenju imale su između 15 i 18 godina. Ljudi koji su dolazili s njim su bili njegovi koalicioni i poslovni partneri. Znalo se da poslije takvih žurki te djevojčice idu s njim ili s njima. Uglavnom je to nakon napijanja tih djevojčica. Njegove hostese su nagovarale te djevojčice, govorile da im neće biti ništa, da će sve biti u redu. A ja vjerujem da su to traume za tu decu”.

Svjedok je ispričao i da su u njegov apartman, koji se nalazi iznad prostorija TV Jagodina, dolazile djevojčice, u kojem ih je čekao nag. Jedna je ostala unutra, a druga izašla.

Ove navode je demantovao Palma, da bi se dan kasnije pojavio u Tužilaštvu u Jagodini i zatražio da se ispitaju svi navodi Tepić i rekao da je zaštićeni svjedok zapravo povezan sa SSP.