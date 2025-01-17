Potpredsjednik hrvatske Vlade u centru skandala: Pucao iz pištolja nadomak naseljenog mjesta

U Hrvatskoj je izbio veliki skandal nakon što je u javnosti objavljen video snimak na kojem potpredsjednik Vlade Josip Dabro puca iz pištolja nadomak naseljenog mjesta.

Kako prenosi "Jutarnji list", Dabro, ministar poljoprivrede ispaljuje devet hitaca kroz otvoreni prozor dok se vozi u ličnom automobilu, dok se u pozadini čuje narodna muzika.

Snimak je inkriminirajući, a odgovore o čemu se tačno radilo i kada je nastao, hrvatski novinari su potražili od samog Josipa Dabre.

Dabro je potvrdio autentičnost snimke za "Jutarnji", ali tvrdi da je pucao manevarskim mecima iz svog sportskog pištolja za koji posjeduje urednu dozvolu.

- To je snimka od prije par godina, a pucao sam iz pištolja s manevarskim mecima. Bila je neka privatna proslava, moguće čak i rođenje sina moga brata, a snimku sam poslao isključivo našem drugu Mariju Radiću i nikome drugome. On je bio s nama cijelu večer i mi smo ga vratili kući. To što se čuje na snimci nisu nikakve prijetnje. On se cijelu večer družio s nama. Vozio sam se u svom privatnom autu, vozač je bio moj prijatelj, kao i druga osoba koja je snimala. To je isto bio moj prijatelj. Sve se dogodilo kod Privlake i izvan naseljenog mjesta - rekao je Dabro za "Jutarnji list".

Na snimku se vidi da je Dabro, koji je očigledno dobro raspoložen, ležerno obučen u kratke pantalone i majicu s kratkim rukavima pa se pretpostavlja da je nastao tokom ljeta prošle godine.

Podloga za pucanje kroz prozor je pjesma "Karanfil se na put sprema" Zehre Bajraktarević...