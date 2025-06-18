Salzburški forum: BiH je ključna za sigurnost šengenske zone

Zadaća je policije borbom protiv organiziranog kriminala osigurati mir građanima cijele EU i onima koji dolaze na njeno područje, a toga nema bez suradnje s Bosnom i Hercegovinom, poručili su u Zagrebu u srijedu hrvatski i slovenski ministri unutarnjih poslova Davor Božinović i Boštjan Poklukar i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Bruner.

Međunarodna policijska suradnja

Govorili su to drugi dan Salzburškog foruma, grupe od devet zemalja osnovane 2000. godine radi promicanja međunarodne policijske suradnje u suzbijanju nezakonitih migracija, u zaštiti svjedoka i borbi protiv trgovine drogom.

- Ponedjeljak je bio velik dan za našu političku suradnju - ocijenio je slovenski ministar misleći na početak djelovanja tripartitne policijske patrole Italije, Slovenije i Hrvatske na granici s Bosnom i Hercegovinom, s ciljem jačanja zaštite šengenskog prostora.

- Policija je tu da svojom suradnjom stvara što manje zapreka, a da se smanji broj nezakonitih migracija - kazao je Božinović i rekao da se slična akcija pet zemalja dogovara i na granici Bugarske, članice EU, s Turskom, piše Hina.

Uloga BiH

U prilog važnosti uloge BiH, govorio je i povjerenik Europske komisije Bruner izrazivši zadovoljstvo što je prošli tjedan konačno potpisan statusni sporazum Frontexa i BiH, prema kojemu će se stalne snage te agencije EU za graničnu i obalnu stražu moći raspoređivati bilo kamo duž granica BiH i u zračnim lukama.

Povjerenik je sporazum u Briselu prošle srijede osobno potpisao s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto.

Od "turista" do ilegalnih migranata

Božinović još je ukazao na velik izazov s kojim se suočavaju policije zemalja zapadnog Balkana, a to je neusklađenost viznih režima država članica EU s onima koje to nisu.

- Više od 50 posto tražitelja azila u Hrvatskoj na komercijalan način dolazi u susjedne države gdje se iz statusa turista za 24 sata pretvaraju u nezakonite migrante i vrše pritisak na našu vanjsku granicu - objasnio je Božinović dodavši da se "to pitanje mora riješiti, pogotovo za zemlje iz kojih dolazi najviše nezakonitih migranata na naše granice".

Povjerenik Bruner potvrdio je da je u tom smislu jučer u Strasburu završeni pregovori o lakšem suspendiranju bezviznog režima s trećim zemljama.

- Najvažnije su teme za Evropsku komisiju u odnosu sa zemljama zapadnog Balkana upravo usklađivanje viznog režima, krijumčarenja migrantima, trgovine ljudima i postupci traženja azila, i u tome surađujemo - potvrdio je povjerenik za unutarnja pitanja EK.

Bosna i Hercegovina nije članica Salzburškog foruma unutarnjih poslova koji se jučer i danas održava u Zagrebu, ali pripada Grupi prijatelja zajedno s drugim državama zapadnog Balkana, Albanijom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom, Srbijom i Moldavijom.