Kurti: Kosovo čvrsto stoji uz Sjedinjene Države

U trenutku rastućih tenzija na Bliskom istoku, premijer Kosova Albin Kurti uputio je jasnu poruku saveznicima i međunarodnoj javnosti – Kosovo je čvrsto na strani Zapada.

Na svom zvaničnom profilu Kurti je poručio:

„Nuklearno oružje u rukama autoritarnih režima predstavlja ozbiljnu prijetnju globalnoj sigurnosti. Kosovo čvrsto stoji uz Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju u protivljenju nuklearnim ambicijama Irana. Mir i stabilnost moraju prevladati radi zaštite civila i budućnosti regije.“

Kurti ovom izjavom ne samo da demonstrira dosljednost kosovske vanjske politike, već i strateški pozicionira Prištinu kao lojalnog i pouzdanog partnera SAD-a i EU, posebno u osjetljivim globalnim pitanjima kao što je iranski nuklearni program.