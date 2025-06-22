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Kurti: Kosovo čvrsto stoji uz Sjedinjene Države

Kurti ovom izjavom ne samo da demonstrira dosljednost kosovske vanjske politike

Anadolija

D. H.

22.6.2025

U trenutku rastućih tenzija na Bliskom istoku, premijer Kosova Albin Kurti uputio je jasnu poruku saveznicima i međunarodnoj javnosti – Kosovo je čvrsto na strani Zapada.

Na svom zvaničnom profilu Kurti je poručio:

„Nuklearno oružje u rukama autoritarnih režima predstavlja ozbiljnu prijetnju globalnoj sigurnosti. Kosovo čvrsto stoji uz Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju u protivljenju nuklearnim ambicijama Irana. Mir i stabilnost moraju prevladati radi zaštite civila i budućnosti regije.“

Kurti ovom izjavom ne samo da demonstrira dosljednost kosovske vanjske politike, već i strateški pozicionira Prištinu kao lojalnog i pouzdanog partnera SAD-a i EU, posebno u osjetljivim globalnim pitanjima kao što je iranski nuklearni program.

# KOSOVO
# ALBIN KURTI
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